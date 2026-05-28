"Zombi droga" stigla na Balkan? Šire se bizarni snimci rastrojenih ljudi u Zagrebu

Bizarni snimci iz Zagreba prikazuju ljude u rastrojenom stanju, a sumnja se da iza svega stoji sintetički opioid fentanil.

Posljednjih nekoliko dana u medijima i na društvenim mrežama objavljen je niz snimaka, uglavnom iz Zagreba, koje prikazuju osobe u rastrojenom stanju. U brojnim komentarima ispod videa pominje se da je riječ o posljedicama konzumacije droga, a u nekim komentarima se pominje fentanil, sintetički opioid koji je i do 50 puta jači od heroina.

Važno je naglasiti da je zasad riječ samo o teoriji i da ne postoji dokaz da su ovi slučajevi povezani sa konzumacijom droga, niti da su međusobno povezani.

Za većinu snimaka sa društvenih mreža nije jasno kada su nastale, ali su sve postale viralne tokom ove nedjelje.

Skakao po automobilima

U utorak malo poslije podneva u Novom Zagrebu, na jednoj od najprometnijih gradskih raskrsnica, 27-godišnji rumunski državljanin penjao se po automobilima, skakao po njima i vikao. Šokirani vozači pozvali su policiju i sami zadržali muškarca do dolaska službenika.

Direktorka zagrebačkog Zavoda za hitnu medicinu potvrdila je da je muškarac odmah nakon intervencije prevezen u Kliniku za psihijatriju Sveti Ivan u Jankomiru. Hospitalizovan je i smješten na zatvoreno odjeljenje, gdje borave pacijenti sa teškim psihotičnim stanjima.

May 26, 2026

Goli mladić galamio na ulici

Na društvenim mrežama pojavio se snimak potpuno golog mladića koji viče na ulici, nakon čega ga policajci privode uz primjenu sile. Pojavila su se dva različita snimka koja prikazuju ovaj incident iz različitih uglova.

Gola žena u Dubravi

Širi se i snimak iz zagrebačke Dubrave koji prikazuje golu ženu kako prelazi pješački prelaz, a zatim, kako se čini, kreće prema automobilu iz kog je vozač snima. Detalji ovog slučaja još nisu poznati.

Istovremeno se pojavila i fotografija gole žene koja leži na trotoaru pored puta, moguće je da je riječ o istoj osobi.

Mladić u položaju koji izgleda kao "fentanyl fold"

Portal Zagreb.info objavio je prije nekoliko dana snimak mladića bez majice koji u jednom trenutku zauzima pogrbljen položaj tijela koji se naziva "fentanyl fold". Riječ je o nezvaničnom izrazu koji se povezuje sa snimcima osoba pod jakim uticajem opioida, posebno fentanila, ali sam položaj tijela nije dokaz konzumacije droge.

Samo na osnovu snimka, držanja tijela ili neobičnog ponašanja ne može se zaključiti da je neko konzumirao fentanil. Takvo stanje mogu izazvati različite droge, alkohol, psihička kriza, neurološki problem, zdravstveno stanje ili kombinacija više faktora. Nije isključena ni mogućnost da je ponašanje na snimku odglumljeno.

Snimak mladića sa neobičnim pokretima

Jedan od snimaka prikazuje mladića sa kapuljačom u Zagrebu koji se kreće na neobičan način dok dvije prolaznice pokušavaju da mu pomognu. U jednom trenutku pada, zatim ustaje i odlazi.

Mladići na klupi u parku

Pojavio se i snimak koji prikazuje dvojicu mladića na klupi u parku, od kojih jedan izvodi nekoordinisane pokrete rukama i nogama, a u opisu se navodi da je video snimljen u Zagrebu.

Incident i u Splitu

Jedan incident sa rastrojenom osobom zabilježen je i u Splitu. Tamo je mladić bez majice vikao i vrijeđao prolaznicu, nakon čega je bivši splitski dogradonačelnik Bojan Ivošević pozvao policiju. Policija u izjavi za medije ne navodi da je mladić bio pod uticajem droge.

