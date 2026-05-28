Teheran demantovao da je dovršen tekst memoranduma

Autor Haris Krhalić
Suprotno tvrdnjama zapadnih izvora.

Teheran demantovao da je dovršen tekst memoranduma Izvor: ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy / Profimedia/ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy / Profimedia

Rad na tekstu mogućeg memoranduma o razumijevanju između Irana i SAD još nije završen, javila je iranska novinska agencija Tasnim pozivajući se na izvor blizak iranskom pregovaračkom timu.

Suprotno tvrdnjama zapadnih izvora, tekst još nije finalizovan, navodi se u izvještaju.

Portal "Aksios" javio je ranije da su se SAD i Iran saglasili u vezi sa nacrtom sporazuma po kojem će u naredna dva mjeseca strane pregovarati o spornim pitanjima, uz napomenu da američki predsjednik Donald Tramp još nije zvanično odobrio nacrt.

U izvještaju se navodi da Tramp želi da dobije rok od nekoliko dana da bi odlučio da li da odobri memorandum o razumijevanju dvije strane.

