Vjerovao da finansiraju poljoprivredu: Paljanin preko društvenih mreža prevaren za više od 20 hiljada KM

Autor Dušan Volaš
Osoba sa Pala prevarena je za čak 22.279,35 KM nakon što je mjesecima uplaćivala novac nepoznatim licima iz Francuske koja su joj, lažno se predstavljajući na društvenim mrežama, obećala isplatu bespovratnog kredita za poljoprivrednike u iznosu od 250.000 evra.

Prema saopštenju Policijske uprave Istočno Sarajevo, ova dobro osmišljena internet prevara trajala je od 17. septembra 2025. do 20. maja 2026. godine. Oštećeni je u tom periodu u više navrata uplaćivao novac prateći detaljna uputstva koja su mu prevaranti slali putem aplikacija "Facebook" i "WhatsApp".

Policijski službenici trenutno preduzimaju sve zakonom predviđene mjere kako bi rasvijetlili ovo krivično djelo, a o cijelom slučaju je obaviješten i dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Istočno Sarajevo.

Policijska uprava Istočno Sarajevo apeluje na građane da budu pažljivi u pogledu davanja ličnih podataka i podataka sa bankovnih kartica.

"Prilikom onlajn kupovina, apliciranja za dobijanje kredita, učestvovanja u nagradnim igrama i td. potrebno je izvršiti provjeru vjerodostojnosti i tačnosti informacija koje se prezentuju. Poruke i zahtjeve putem vibera i drugih aplikacija potrebno je uvijek provjeriti putem telefonskog poziva i uvjeriti se u postojanje kontakt osobe ili institucije koja šalje zahtjev", ističu iz policije.

