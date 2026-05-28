Pravna bitka: Sud presudio u korist RTRS-a, BHRT najavljuje reviziju

Pravosnažna presuda Višeg privrednog suda u Banjaluci, kojom su definisana višemilionska uzajamna potraživanja između RTRS-a i BHRT-a, izazvala je zabrinutost u javnom servisu sa sjedištem u Sarajevu.

Dok odluka suda obavezuje BHRT na isplatu više od 17,7 miliona KM prema RTRS-u, iz BHRT-a upozoravaju da je istom presudom potvrđeno da i RTRS njima duguje 7,8 miliona KM uz višegodišnje kamate, ocjenjujući da su dijelovi sudske odluke nelogični i doneseni pod specifičnim institucionalnim pritiskom.

Prema podacima iz odluke Višeg privrednog suda u Banjaluci, kojom je odbijena žalba BHRT-a, ovaj emiter je dužan RTRS-u isplatiti ukupan iznos od 17.763.933,61 KM. Na ime duga za korištenje fiksnih radio veza BHRT je dužan isplatiti glavnicu od 7.391.250 KM, kao i dodatnih 7.391.250 KM na ime zakonskih zateznih kamata koje su u međuvremenu dostigle iznos same glavnice.

Pored toga, po osnovu raspodjele prihoda od marketinga dosuđen je iznos od 2.017.727,85 KM, uz pripadajuće kamate za isti period koje iznose 844.030,61 KM. Konačno, odlukom suda BHRT se obavezuje da na ime troškova parničnog postupka uplati RTRS-u iznos od 119.675,15 KM, a za izvršenje svih navedenih stavki ostavljen je rok od 30 dana od dana prijema presude.

BHRT: Osporavanje logike suda i prećutana protivpotraživanja

U saopštenju Službe za odnose s javnošću BHRT-a ističe se da je ova presuda izazvala ozbiljnu zabrinutost. Iz ovog javnog servisa poručuju da sudovi ne mogu i ne smiju biti instrument bilo čijih političkih ili finansijskih interesa, te da i dalje žele vjerovati u njihov profesionalni integritet i nezavisnost.

Posebno skreću pažnju na činjenicu da je dio medija prećutio kompletnu sadržinu sudske odluke. Naglašavaju da je ovom istom presudom potvrđeno da je RTRS dužan BHRT-u, na ime uskraćene RTV takse, isplatiti iznos od 7,8 miliona KM, uvećan za zatezne kamate od decembra 2017. godine. Ovaj podatak se nadovezuje na ranije sudske procese iz aprila ove godine, kada je isti sud potvrdio da je RTRS dužan isplatiti BHRT-u još 5,5 miliona maraka na ime raspodjele prihoda od RTV takse.

Pravni tim najavljuje dalju bitku

Kada je riječ o samom obrazloženju sudske odluke, BHRT izražava otvoreno nezadovoljstvo pravnim argumentima Višeg privrednog suda. U saopštenju se ističe da pravno posmatrano presuda nije ponudila dovoljno jasno i logično obrazloženje zbog kojeg je Viši privredni sud preinačio odluku prvostepenog suda isključivo u dijelu koji se odnosi na korist RTRS-a. Zbog svega navedenog, najavljeni su konkretni koraci pred višim instancama.

"BHRT će, nakon detaljne analize svog pravnog tima, kao i do sada, koristeći sva dostupna pravna sredstva, ukazati na nepravilnosti zbog kojih smatramo da ovu presudu treba preispitati", pojašnjavaju iz ovog javnog servisa.