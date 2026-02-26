logo
BHRT privremeno prekinuo program, prijeti blokada računa zbog duga od 22 miliona KM 1

BHRT privremeno prekinuo program, prijeti blokada računa zbog duga od 22 miliona KM

Autor Nikolina Damjanić

Autor Nikolina Damjanić
1

Radiotelevizija Bosne i Hercegovine jutros je u 7.00 časova privremeno prekinula emitovanje redovnog programa, a za danas je najavljeno vanredno obraćanje uprave.

BHRT privremeno prekinuo program Izvor: BHRT

Razlog je dug od 22 miliona KM prema Evropska radiodifuzna unija (EBU), čiji rok za izmirenje ističe za dva dana, nakon čega bi mogla uslijediti blokada računa.

Tokom dana BHRT će emitovati samo vijesti prema redovnom rasporedu, dok je ostatak programa obustavljen.

Ukoliko EBU pokrene postupak blokade, to bi, prema upozorenjima iz uprave, moglo značiti prestanak emitovanja programa i isplate plata zaposlenima, ali i ozbiljne posljedice po kompletnu državnu komunikacionu infrastrukturu.

Vršilac dužnosti generalnog direktora BHRT Belmin Karamehmedović izjavio je da iz EBU-a nisu dobili zadovoljavajuću ponudu države BiH koja bi bila osnov za početak pregovora.

„Možemo očekivati da pokrenu sudsko rješenje zamrzavanja računa. To bi nam dalo još mjesec ili dva dok se ne sprovedu procedure, ali nakon toga to bi bio definitivan kraj BHRT-a kakvog poznajemo“, upozorio je Karamehmedović.

On je naveo da se BHRT samo u februaru četiri do pet puta suočavao sa blokadom računa, ali da su iznosi tada bili manji, pa nisu u potpunosti ugrozili rad ove medijske kuće.

„Sreća u nesreći je što se nije radilo o velikim ciframa koje bi nas spriječile da radimo. Uspjeli smo, između ostalog, da građanima omogućimo praćenje Zimskih olimpijskih igara tako što smo sredstva predviđena za topli obrok zaposlenih preusmjerili na plaćanje TV prava“, rekao je Karamehmedović.

zole

Koliko ljudi uopšte i gleda tu televiziju oni su tu samo radi sebe

