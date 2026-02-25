logo
17193 za malu Sofiju: Darujte 2 KM za liječenje i oporavak bebe iz Banjaluke

17193 za malu Sofiju: Darujte 2 KM za liječenje i oporavak bebe iz Banjaluke

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez
0

Sofija Dujlović iz Banjaluke ima samo 15 mjeseci, a njena borba traje gotovo cijeli njen život. Pozivom na broj 17193 ljudi dobrog srca mogu donirati 2 KM za liječenje i oporavak ove djevojčice.

Sofija Dujlović humanitarna akcija 17193 Izvor: Facebook/humanitarne akcije mali andjeo

Malena Sofija Dujlović ima samo 15 mjeseci, a već vodi tešku životnu borbu.

Epilepsija, koja se pojavila mjesec dana nakon rođenja, ostavila je posljedice na njen psihomotorni razvoj.

Sofija ne može samostalno držati glavicu, ne može sjediti, nema stabilnost trupa ni ravnotežu, a prisutan je i težak oblik hipotonije mišića.

Hrani se putem PEG-a, svakodnevno prima antiepileptike i vodi tihu, ali odlučnu borbu.

Roditelji su, nakon intenzivnih terapija u privatnoj klinici u Zagrebu, primijetili značajne pomake u odnosu na stanje prije samo dva mjeseca. Male promjene za nekoga su sitnica, ali za Sofiju predstavljaju ogroman korak naprijed.


Kako bi nastavila napredovati, Sofiji su neophodne česte i kontinuirane rehabilitacije u inostranstvu – njen put ka prvim pokretima, jačanju mišića, stabilnosti i prvom koraku.


Budimo dio ove borbe – podržite Sofiju i omogućite joj bolje djetinjstvo.


Pozovite 17193 i donirajte 2 KM za Sofiju.Svaki poziv traje nekoliko sekundi, a može značiti ogroman korak za Sofiju.


Za lični kontakt s roditeljima: 065 659 495 (Viber)


Donacije su moguće i putem računa:

Domestik:

Broj računa: 5520002009328582

Banka: Adiko Banka

Primalac: Humanitarno udruženje "Mali Anđeo", Novaka Pivaševića bb, 78000 Banja Luka

Svrha uplate: za Sofiju


Iz inostranstva:

IBAN: BA3955200020062114139

SWIFT: HAABBA2B

Primalac: Humanitarno udruženje "Mali Anđeo"

Svrha uplate: za Sofiju


Svaka marka, svaki poziv i svaka uplata pomažu Sofiji da napravi prvi korak prema zdravijem i aktivnijem životu.

