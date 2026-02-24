Vukašinu (5) potrebna naša pomoć: Pozivom na broj 17192 donirate 2 KM

Malom Vukašinu Mičeviću (5) iz Rudog potrebna je naša pomoć.

Izvor: Facebook/Humanitarne akcije

Pozivom na humanitarni broj 17192 donirate 2 KM za liječenje i rehabilitaciju petogodišnjeg Vukašina Mičevića.

Vukašin boluje od izuzetno rijetke genetske bolesti – mutacije koja je do sada zabilježena kod svega oko 300 osoba u svijetu. Nažalost, ova bolest donijela mu je brojne zdravstvene izazove.

Vukašin ima epilepsiju i ozbiljne neurološke poteškoće, ne može samostalno obavljati osnovne životne radnje i u potpunosti je zavisan od pomoći drugih. Njegova borba traje od samog rođenja.

Rođen je u teškim okolnostima, sa komplikacijama na porođaju, što je dodatno ostavilo posljedice na njegovo zdravlje. Od tada, Vukašin i njegova porodica vode svakodnevnu borbu za svaki mali pomak.

Trenutno se nalazi na rehabilitacijama, a porodici su hitno potrebna sredstva kako bi mu obezbijedili:

neophodne terapije

medicinska pomagala

kontinuiranu rehabilitaciju.

Jedan poziv može značiti mnogo. Pozivom na humanitarni broj 17192 donirate 2 KM Broj je jedinstven za sva tri mobilna operatera u Bosni i Hercegovini.

Donacije su moguće putem sljedećih računa:

Broj računa: 5520002009328582

Banka: Adiko Banka

Primalac: Humanitarno udruženje "Mali Anđeo", Novaka Pivaševića bb, 78000 Banja Luka

Svrha uplate: za Vukašina

Uplate iz inostranstva:

IBAN: BA395520002062114139

SWIFT: HAABBA2B

Primalac: Humanitarno udruženje "Mali Anđeo", Novaka Pivaševića bb, 78000 Banja Luka

Svrha uplate: za Vukašina