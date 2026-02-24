Vukašinu (5) potrebna naša pomoć: Pozivom na broj 17192 donirate 2 KM

Malom Vukašinu Mičeviću (5) iz Rudog potrebna je naša pomoć.
Pozivom na humanitarni broj 17192 donirate 2 KM za liječenje i rehabilitaciju petogodišnjeg Vukašina Mičevića.
Vukašin boluje od izuzetno rijetke genetske bolesti – mutacije koja je do sada zabilježena kod svega oko 300 osoba u svijetu. Nažalost, ova bolest donijela mu je brojne zdravstvene izazove.
Vukašin ima epilepsiju i ozbiljne neurološke poteškoće, ne može samostalno obavljati osnovne životne radnje i u potpunosti je zavisan od pomoći drugih. Njegova borba traje od samog rođenja.
Rođen je u teškim okolnostima, sa komplikacijama na porođaju, što je dodatno ostavilo posljedice na njegovo zdravlje. Od tada, Vukašin i njegova porodica vode svakodnevnu borbu za svaki mali pomak.
Trenutno se nalazi na rehabilitacijama, a porodici su hitno potrebna sredstva kako bi mu obezbijedili:
- neophodne terapije
- medicinska pomagala
- kontinuiranu rehabilitaciju.
Jedan poziv može značiti mnogo. Pozivom na humanitarni broj 17192 donirate 2 KM Broj je jedinstven za sva tri mobilna operatera u Bosni i Hercegovini.
Donacije su moguće putem sljedećih računa:
- Broj računa: 5520002009328582
Banka: Adiko Banka
Primalac: Humanitarno udruženje "Mali Anđeo", Novaka Pivaševića bb, 78000 Banja Luka
Svrha uplate: za Vukašina
- Uplate iz inostranstva:
IBAN: BA395520002062114139
SWIFT: HAABBA2B
Primalac: Humanitarno udruženje "Mali Anđeo", Novaka Pivaševića bb, 78000 Banja Luka
Svrha uplate: za Vukašina