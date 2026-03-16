Predstavnički dom usvojio izmjene Zakona o akcizama: Sada je na potezu Dom naroda

Autor Haris Krhalić
Usvojene izmjene Zakona o akcizama.

20230105_150123.jpg Izvor: Mondo/Haris Krhalić

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine je na 37. sjednici usvojio Prijedlog zakona o dopuni Zakona o akcizama u BiH, koji će, ako bude usvojen i u Domu naroda, omogućiti Savjetu ministara BiH da ukine akcize u slučaju potrebe.

Zakon je usvojen uz 32 glasa za i šest protiv, a prijedlog nisu podržali SNSD-ovi zastupnici.

Ovim zakonom se predviđa mogućnost da Savjet ministara BiH, u slučaju da dođe do poremećaja na tržištu, privremeno smanji ili ukine akcize na gorivo kako bi se amortizirale posljedice.

Predlagač ovog akta je poslanik SDP-a Saša Magazinović.

Predsjedavajuća Kluba poslanika SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Sanja Vulić prethodno je ocijenila da je inicijativa za privremeno ukidanje ili smanjenje iznosa akcize na naftne derivate bezobrazluk i populizam, te lažna briga za građane.

Da bi izmjene zakona bile usvojene i počele se primjenjivati, potrebno je da ih usvoji i Dom naroda. Ovaj dom ima hitnu sjednicu 23. marta.

Cbc

E da hoce ovo da usvoje, malo su skocile cijene svega. Svi redom ukidaju akcize privremeno samo u bosni je to neki populizam

