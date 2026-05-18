Počela obnova "Krivog sata" – simbola Banjaluke (FOTO)

Počela je obnova „Krivog sata“, jednog od simbola Banjaluke i prepoznatljivog mjesta okupljanja građana, a kako smo zabilježili na licu mjesta, radovi su već u toku. Prostor oko sata je ograđen, dok je sa spomenika skinuta i glava sata kako bi bila obnovljena.

Osim sanacije samog spomenika i uređenja okolnog prostora, planirano je i postavljanje memorijalne ploče sa imenima stradalih u razornom zemljotresu koji je 1969. godine pogodio Banjaluku.

Gradski arhitekta Valentina Savić Mandić ranije je istakla da projekat ima poseban simbolički značaj za grad.

"Obnavljamo prostor koji nosi kolektivno sjećanje našeg grada. Krivi sat je svjedok vremena, simbol tragedije, ali i snage Banjalučana da se izdignu nakon velikih nesreća", rekla je ona.

Dodala je da će obnovom prostora i postavljanjem memorijalne ploče žrtve zemljotresa dobiti trajno i dostojanstveno mjesto sjećanja.

"Želimo da ovaj prostor bude mjesto tišine, poštovanja i sjećanja. Imena žrtava biće trajno uklesana kao podsjetnik na tragediju, ali i na snagu grada koji je nakon zemljotresa ponovo izgrađen", navela je Savić Mandićeva.

Podsjećamo, „Krivi sat“ stao je u trenutku razornog zemljotresa koji je Banju Luku pogodio 27. oktobra 1969. godine u 9.11 časova i od tada predstavlja jedan od najprepoznatljivijih simbola grada.