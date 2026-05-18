Priveden bivši načelnik UKP-a: Nemanja Đuran ispitan povodom ubistva Aleksandra Nešovića Baje

Nemanja Đuran, bivši načelnik UKP-a, priveden je zbog ubistva Aleksandra Nešovića Baje.

Nemanja Đuran, nekadašnji načelnik Uprave kriminalističke policije (UKP), priveden je na informativni razgovor povodom ubistva Aleksandra Nešovića Baje koje se dogodilo 12.maja na Senjaku.

Kako se saznaje, Nemanja Đuran nije prijavio da se čuo sa osumnjičenima u noći ubistva.

Kako "Blic" nezvanično saznaje, Đuran je nakon informativnog razgovora pušten.

Aleksandar Nešović zvani Baja, koji je dovođen u vezu "Kekinom grupom", ubijen je 12.maja u restoranu na Senjaku u Beogradu.

Više javno tužilaštvo u Beogradu zvanično je saopštilo da se Naredbom o sprovođenju istrage, osumnjičenima:

Saša V. (48) i Mario S. (46) terete se da su kao saizvršioci izvršili krivično djelo Teško ubistvo u sticaju sa krivičnim delima Nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija i Izazivanje opšte opasnosti u saizvršilaštvu.

Danka V. (42), žena osumnjičenog, tereti se za krivično djelo Nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Veselin M. (46), Boban M. (41), Savo S. (33) i Petko P. (46) terete se za krivična djela Neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca i Pomoć učiniocu nakon izvršenog krivičnog djela.

Nenad L. (50) i Vuk Š. (21) terete se za krivično djelo Neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca, pri čemu se Vuku Š. na teret stavlja i krivično djelo Pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog djela.

Dejan S. (50) se tereti za krivično djelo Pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog djela.

Rekonstrukcija ubistva Aleksandra Nešovića

Sve je počelo u noći 12. maja, oko 23 časa, kada se Nešović dovezao svojim crnim blindiranim BMW X7 ispred ugostiteljskog objekta "Restoran 27".

Prema saopštenju tužilaštva, njega je na ovaj sastanak pozvao bivši načelnik beogradske policije Veselin Milić i predložio mu da se nađu kako bi raspravili međusobne nesuglasice i sugerišući mu da dođe bez obezbjeđenja.

Kada je stigao ispred restorana, Nešović je primetio vozila koja koriste osumnjičeni, te je prvobitno, kako se navodi, odlučio da ipak ne uđe u restoran i o tome je obavijestio svog prijatelja.

Međutim, nakon telefonskog poziva Saše V, sa kojim je odranije bio u sukobu, on se desetak minuta kasnije ipak vratio, ušao u lokal i sjeo za sto sa Sašom V, Mariom S. i Veselinom Milićem, navodi tužilaštvo.

Tužilaštvo je saopštilo da je nakon rasprave, Saša V., kako se sumnja, ispalio nekoliko hitaca u Nešovića.

Pištolj iz kog je pucano obezbijedila je Danka V, koja ga je predala Mariju S, a on ga je potom uručio Saši V. po dolasku u restoran.

Prema navodima tužilaštva, nakon pucnjave, osumnjičeni Dejan S. pomogao je napadačima u bekstvu tako što ih prvo ka Šapcu, zatim do jezera Dobrodol i na kraju do Stare Pazove.

Nestanak Aleksandra Nešovića prijavila je njegova nevenčana supruga, kojoj je kobne večeri javio da se nalazi u restoranu, nakon čega mu je isključen telefon.

Policija je po prijavi izašla na lice mesta i zatekla stravičan prizor. U restoranu su navodno pronađeni su tragovi krvi koje je neko pokušao da ukloni, kao i dvije ispaljene čaure kalibra 9 milimetara.

Mobilni telefon, za koji se sumnja da je pripadao Nešoviću, pronađen je u kontejneru preko puta lokala.

Hapšenje i smjena načelnika beogradske policije Veselina Milića

U petak, 15. maja uhapšen je načelnik Policijske uprave za grad Beograd Veselin Milić.

Miliću je određen pritvor, kao i ostalima koji su uhapšeni u ovoj akciji.

Milić je izneo svoju odbranu pred VJT-om, a zatražen je pritvor kako ne bi uticao na svedoke i zbog sumnje da bi u kratkom vremenskom periodu mogao da ponovi krivično djelo.

Ministarstvo unutrašnjih poslova je saopštilo da je Milić smenjen, a funkciju vršioca dužnosti preuzeo je zamjenik načelnika, pukovnik Dejan Bojović.

Potraga za tijelom ubijenog Nešovića proširila se u Putince gde je pronađen džip koji je potom prevezen za Beograd uz policijsku pratnju.

Kako je naknadno utvrđeno, automobilom koji je pronađen u Putincima je najverovatnije prevoženo telo ubijenog Nešovića. Policajci su u automobilu pronašli: flaše sa sonom kiselinom, tragovi krvi, kao i hirurške rukavice.

Takođe, u selu Ljukovo, gde su forenzičari i inspektori detaljno pregledali jedan automobil "folksvagen" pronađen na parkingu.

