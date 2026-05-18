Objavljen snimak iz unutrašnjosti aviona koji je skrenuo sa piste na splitskom aerodromu

Autor Haris Krhalić
0

Na društvenim mrežama pojavio se snimak iz kabine aviona Croatia Airlinesa koji je u subotu izletio na travu tokom polijetanja iz Splita.

croatia airlines Izvor: Shutterstock

Na društvenoj mreži X objavljen je video-snimak snimljen iz unutrašnjosti aviona Airbus A220 kompanije Croatia Airlines, koji je u subotu pretrpio incident prilikom polijetanja sa aerodroma "Sveti Jeronim" u Splitu.

Avion, koji je saobraćao na liniji Split – Frankfurt sa 130 putnika i članova posade, tokom ubrzavanja je skrenuo sa piste, pri čemu je lijevi točak ušao na travnatu površinu, što je dovelo do težeg oštećenja lijevog motora. U ovom incidentu nije bilo povrijeđenih lica, a materijalna šteta se još utvrđuje.

Novi snimak prikazuje kretanje aviona iz ugla putnika u kabini u trenutku kada letjelica tokom zaleta gubi pravac i skreće ulijevo na travu. Na zvučnom zapisu snimka zabilježene su  reakcije i povici putnika u tom trenutku. Dok zvanična Agencija za istraživanje nesreća u vazdušnom, pomorskom i željezničkom saobraćaju vodi istragu o uzrocima ove nezgode, na specijalizovanim forumima pojavila su se svjedočanstva putnika prema kojima je neposredni uzrok incidenta bilo pucanje gume na točku aviona.

Tehničke službe i istražitelji trenutno analiziraju podatke sa letjelice, tehničko stanje točkova i motora, kao i izjave posade kako bi se precizno rekonstruisao događaj. Materijalna šteta na motoru novog aviona iz flote Croatia Airlinesa biće procijenjena u sklopu zvanične istrage, dok je saobraćaj na aerodromu u Splitu normalizovan ubrzo nakon što je avion bezbjedno uklonjen sa terena pored piste.

