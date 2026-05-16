Drama u Splitu: Avion Croatia Airlinesa izletio sa piste, u njemu bilo 137 ljudi

Autor Dragana Božić Izvor dalmacija danas
Na aerodromu u Splitu danas je došlo do incidenta tokom polijetanja aviona kompanije Croatia Airlines.

croatia airlines Izvor: Shutterstock

Avion kompanije Croatia Airlines koji je saobraćao na letu Split–Frankfurt danas je oko 13.30 časova učestvovao u incidentu na aerodromu u Splitu, kada je tokom zaleta skrenuo sa uzletno-sletne staze.

Kako je saopšteno iz uprave aerodroma, riječ je o avionu Airbus A220 oznake 9A-CAN na letu OU 412, koji je iz za sada nepoznatih razloga jednom stranom završio na travnatoj površini pored piste, objavila je Dalmacija Danas.

Tom prilikom avion je oštećen nakon udara u vertikalnu oznaku i rubna svjetla uzletno-sletne staze.

U avionu su bila 132 putnika i pet članova posade, a svi su odmah nakon incidenta bezbjedno evakuisani i nema prijavljenih povreda.

Tehničke službe trenutno rade na uklanjanju aviona sa piste, dok će uzrok incidenta biti utvrđen istragom.

