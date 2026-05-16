Rekordna dobit trgovina i naftaša u RS: Profit premašio 540 miliona KM

Sektori trgovine i prometa naftnim derivatima u Republici Srpskoj zabilježili su prošle godine izuzetne poslovne rezultate, a njihova ukupna dobit premašila je 540 miliona KM maraka, što potvrđuju i finansijski izvještaji.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Prema podacima Agencije za posredničke, informatičke i finansijske usluge (APIF), trgovinski sektor je zabilježio dobit od oko 472 miliona KM, dok su naftaši ostvarili više od 70 miliona KM profita, piše "Glas Srpske"

U ova dva sektora zaposleno je više od 21.600 radnika, od čega je 17.914 u sektoru trgovine.

Među najprofitabilnijim kompanijama izdvajaju se "Sport vision" sa 54,8 miliona KM u trgovini i "Nešković petrol" sa oko 14 miliona KM u naftnom sektoru.

Sekretar Udruženja trgovine u Privrednoj komori RS Dragana Šobot istakla je da je rast dobiti u sektoru trgovine rezultat kombinacije više faktora, prije svega inflatornih kretanja, rasta nominalnog prometa i povećane potrošnje stanovništva.

"Veći trgovački sistemi su istovremeno unaprijedili efikasnost kroz optimizaciju troškova i poslovnih procesa, dok pojedini trgovački centri dodatne prihode ostvaruju i kroz proizvodnju i ugostiteljstvo, što je uticalo na ukupne finansijske rezultate", kazala je Šobotova.

Ona je dodala da povećanje broja zaposlenih predstavlja pozitivan signal i da je dijelom rezultat otvaranja novih poslovnih jedinica, ali da su izazovi u pronalasku radne snage i dalje prisutni.

"Rast dobiti svakako otvara prostor za unapređenje uslova rada i materijalnog položaja zaposlenih, što će biti ključno za dugoročnu stabilnost sektora" istakla je Šobotova.

Predsjednik Grupacije za promet naftom i naftnim derivatima pri Privrednoj komori RS Đorđe Savić ocijenio je da je tržište naftnih derivata u prošloj godini bilježilo rast, ali ne u mjeri koja bi sama po sebi mogla objasniti gotovo deset odsto veću dobit sektora.

"Potrebno je dublje analizirati rezultate i vidjeti da li su se pojedini distributeri bavili i dodatnim poslovima u odnosu na raniji period. Ograničena marža, koja je na snazi već godinama i iznosi 25 feninga, nije ostavljala prostor za značajniji rast dobiti kroz povećanje marži", naglasio je Savić.

Prema njegovim riječima, povećanje broja radnika u ovom sektoru je realno, jer su pojedine kompanije širile vozne parkove i otvarale nove benzinske pumpe. Osvrćući se na aktuelna tržišna kretanja, naveo je da je početak godine bio relativno miran, ali da su sukobi na Bliskom istoku doveli do rasta cijena goriva.

"U posljednjih mjesec dana cijene na benzinskim pumpama su u padu i sa skoro četiri marke po litru snižene su na oko 3,20 KM. U martu je, zbog straha od nestašica, došlo i do povećanog stvaranja zaliha, pa trenutno nema značajnijeg pada potrošnje. Ipak, rast troškova poslovanja u narednom periodu mogao bi uticati na smanjenje dobiti, čak i ako količina prodatih derivata ostane na istom nivou", kazao je Savić.



Trgovina



"Sport Vision" Bijeljina 54,8 miliona

"Fructa-Trade" Derventa 26,6 miliona

"Molson Coors BH" Banjaluka 21,3 miliona

"Leburić-komerc" Prnjavor 17,7 miliona

"Aero Centar Krila" Banjaluka 16,9 miliona



Naftni sektor



"Nešković" Bijeljina 14 miliona

"Slavuljica-petrol" Teslić 4,8 miliona

"Super-petrol" Banjaluka 4,7 miliona

"Nestro petrol" Banjaluka 4,5 miliona

"Nis petrol" Banjaluka 3,7 miliona

(Mondo)