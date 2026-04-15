Firma sa samo dva zaposlena ostvarila prihod od 374 miliona KM

Kompanija GEN-I d.o.o. Sarajevo prošle godine ostvarila je ukupne prihode od 374 miliona KM. Rezultat je posebno zanimljiv ako se uzme u obzir da firma ima svega dva zaposlena.

Izvor: Shutterstock

Prihodi su povećani u odnosu na godinu ranije, kada su iznosili 331 milion KM, uz isti broj zaposlenih. Godine 2023. kompanija je ostvarila prihode od 357 miliona KM, što znači da je u posljednje tri godine ukupno prihodovala oko milijardu maraka.

Ipak, rekordna godina bila je 2022, kada je kompanija, sa samo jednim zaposlenim, ostvarila čak 761 milion KM prihoda.

GEN-I Sarajevo bavi se trgovinom električnom energijom, što objašnjava mali broj zaposlenih, s obzirom na to da je riječ o djelatnosti u kojoj je ključan proces ugovaranja kupovine i prodaje struje.

Kompanija je dio GEN-I Group, jedne od vodećih grupacija za trgovinu i prodaju električne energije u srednjoj, istočnoj i jugoistočnoj Evropi, sa sjedištem u Sloveniji.

Podsjetimo da je 2022. godina bila obilježena naglim rastom cijena električne energije, kao posljedica poremećaja na tržištu izazvanih ruskim napadom na Ukrajinu, što je tada dovelo do rekordnih prihoda. Nakon stabilizacije tržišta, prihodi su se vratili u niže okvire.

Iako su prihodi visoki, dobit kompanije znatno je niža nego ranijih godina. Prošle godine firma je poslovala s dobiti manjom od 5.000 KM. Godinu ranije dobit je iznosila 56.099 KM, 2023. godine 347.261 KM, dok je 2022. bila 591.227 KM.

U odnosu na ukupne prihode, zarada je relativno skromna, što ukazuje na male marže u trgovini električnom energijom, odnosno malu razliku između kupovne i prodajne cijene struje. Čini se da ova oblast trenutno nije isplativa kao ranijih godina, prenosi Biznisinfo.