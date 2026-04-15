Transportni sektor u krizi: Da li će nova pravila Šengena paralisati međunarodni promet robe?

Sistem ulaska/izlaska u Šengenskom prostoru, poznat kao Entry/Exit System (EES), zvanično je stupio na snagu 10. aprila, čime je Evropska unija započela novu fazu kontrole kretanja državljana van EU. Iako je sistem prethodno testiran i uvodio se postepeno, njegovo puno stupanje na snagu sada donosi konkretne posljedice, posebno za sektor drumskog transporta.

Profesionalni vozači iz regiona (zemalja zapadnog Balkana), ali i iz Ujedinjenog Kraljevstva, suočavaju se sa strožim pravilima boravka i dodatnim administrativnim procedurama, što već izaziva nezadovoljstvo u industriji.

Upravo zbog toga, prethodnih dana i sedmica najavljivane su blokade granica širom regiona. Dio prevoznika je od takvih akcija privremeno odustao, čekajući eventualne ustupke iz Brisela, dok su u nekim državama protesti i dalje na stolu. Međutim, kako se nova pravila sada primjenjuju u praksi, očekuje se da bi nezadovoljstvo moglo ponovo da eskalira, uz realan rizik od novih zastoja i poremećaja u međunarodnom transportu robe.

EES pooštrava kontrolu boravka vozača u Šengenu

EES je novi evropski sistem upravljanja granicama koji bilježi državljane van EU koji putuju na kratkotrajne boravke u EU svaki put kada pređu spoljne granice 29 evropskih zemalja učesnica. Uvođenje je počelo fazno od 12. oktobra 2025. na spoljnim granicama i trebalo bi da postane potpuno operativno 10. aprila 2026. Od tog trenutka pravilo 90 dana u bilo kom periodu od 180 dana u Šengenskom prostoru biće u potpunosti primjenjivano.

Za vozače kamiona iz zapadnog Balkana koji redovno rade u Evropskoj uniji, to stvara ozbiljna operativna ograničenja. Novi sistem uključuje i prikupljanje biometrijskih podataka na granicama, što dodatno komplikuje prelazak granice.

Ovo pitanje je već pokrenuto u Evropskom parlamentu, gde su izražene zabrinutosti zbog uticaja novih pravila na transport robe. Istovremeno, vode se razgovori o mogućim rješenjima, uključujući dugoročne vize ili posebne dozvole za profesionalne vozače.

Protesti i blokade granica širom regiona

Najradikalnije mjere najavljene su u Crnoj Gori. Nacionalno udruženje prevoznika potvrdilo je blokadu graničnih prelaza od 14. do 17. aprila, koja bi obuhvatila granice sa Hrvatskom, Bosnom i Hercegovinom, Srbijom, Kosovom* i Albanijom. Akcija bi se odnosila samo na teretni saobraćaj i ne bi uticala na putnička vozila ili autobuse.

Prevoznici u Srbiji takođe su najavili slične mjere. Međutim, na kraju su odlučili da za sada odustanu od blokada, u nadi da će se pronaći rješenje sa Evropskom komisijom.

Raste pritisak na Brisel U Parlamentu u Briselu postavljena su pitanja o uticaju EES-a na transport robe i šire lance snabdevanja. Glavna neizvjesnost je da li će Evropska unija uvesti posebne olakšice za profesionalne vozače izvan EU. Međutim, neke države članice protive se izuzećima, pozivajući se na bezbjednosne razloge i potrebu da se zaštiti integritet Šengenskog prostora.

Predstavnici industrije navode da je ključno pitanje način primjene pravila 90/180 dana. Postoje prijedlozi da se prethodno vreme koje su vozači proveli u Šengenu „resetuje“, što bi olakšalo nastavak poslovanja transportnih kompanija.

Ovo nije samo balkanski problem. I britanski prevoznici su izloženi od 10. aprila, kada EES postaje potpuno operativan širom Šengenskog prostora. Britanski vozači na kratkotrajnim boravcima biće evidentirani putem podataka iz pasoša i biometrijskih provjera, što znači strožu primjenu pravila 90/180 dana.

Za operatere iz Ujedinjenog Kraljevstva, prva vidljiva promjena je na granici. Prilikom prvog ulaska u Šengen, EES zahtijeva digitalni zapis, fotografiju lica i otiske prstiju.

Prema podacima sa GOV.UK, proces može trajati nekoliko minuta duže, a gužve mogu biti veće u periodima najvećeg opterećenja.

Ozbiljniji problem dolazi nakon toga. Britanska vlada je potvrdila da vozači i dalje mogu raditi u EU bez vize, ali samo ako ostanu u okviru ograničenja od 90 dana u 180 dana. Sa EES, to ograničenje postaje mnogo teže ignorisati. Za kompanije koje se oslanjaju na česte ture po kontinentu, planiranje ruta, raspored vozača i vrijeme provedeno u Šengenu postaju mnogo osjetljiviji.

Udruženje drumskih prevoznika već je upozorilo da će stroža primjena pogoditi sektor i pojačalo je zahtjeve za izuzeće za profesionalne vozače. Dok se takvo rješenje ne pojavi, operateri iz UK treba da očekuju više zastoja na granicama i stroža ograničenja boravka.

Industrija podijeljena dok neizvjesnost traje

Situacija u regionu i dalje je nejasna. Neke organizacije su suspendovale proteste, dok se druge i dalje pripremaju za akciju, a stavovi se mogu promijeniti.

Predstavnici transportnog sektora u Srbiji naglašavaju da vozači imaju ključnu ulogu u ekonomiji i da je pristup tržištu EU od strateškog značaja za industriju.

Istovremeno, stručnjaci upozoravaju da nedostatak jasnog rješenja može dovesti do dodatnih tenzija i poremećaja u lancima snabdijevanja.

