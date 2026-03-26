"Ponovo smo na početku": Drugi sastanak radne grupe o prevoznicima završen bez konkretnih rješenja

Drugi sastanak Radne grupe za koordinaciju aktivnosti u vezi s pitanjem boravka vozača u Šengen zoni završen je bez konkretnih pomaka, a učesnici su poručili da su pred institucijama hitni koraci kako bi se problem počeo rješavati.

Ministar saobraćaja i komunikacija BiH Edin Forto izjavio je da, iako je izostanak rezultata bio očekivan, situacija zahtijeva ubrzanu reakciju svih nivoa vlasti.

"Nažalost, ali očekivano, nema spektakularnih vijesti. Počelo se razgovarati o tome šta mogu učiniti entitetske, državne, ali i lokalne vlasti. Biće organizovani hitni sastanci kako bi se ubrzalo rješenje", rekao je Forto, prenosi "Euronews".

On je dodao da za sada nema novih informacija kada je riječ o rješavanju problema boravka vozača u Šengen zoni, osim insistiranja na održavanju sastanka s Vladom Hrvatske.

Predstavnik Konzorcija logistike BiH, Sanel Hodžić, ocijenio je da se situacija praktično vratila na početak.

"Nakon 14 mjeseci ponovo smo na početku puta. Na radnoj grupi pojavili su se predstavnici koji su naglasili da je ključni problem pravilo 90/180, što jeste tačno, ali mi tražimo i rješenja za unutrašnja pitanja. Prije 14 mjeseci imali smo obećanja koja i dalje nisu sprovedena", kazao je Hodžić.

Učesnici sastanka saglasni su da je problem ograničenja boravka vozača u Šengen zoni i dalje jedan od ključnih izazova za transportni sektor, te da će naredni period biti presudan za konkretne pomake.