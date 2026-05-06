Ambiciozan plan: EU planira da u narednih 25 godina iskorijeni siromaštvo

EU planira da u narednih 25 godina iskorijeni siromaštvo na svojoj teritoriji, izjavila je danas potpredsjednik Evropske komisije Roksana Mincatu.

Ona je navela da je cilj Brisela da do 2050. godine eliminiše i socijalnu isključenost u EU.

"Riječ je o dugoročnom i ambicioznom planu", rekla je Mincatu za "Juronjuz".

Mincatu je upozorila da bi energetska kriza i rast troškova života mogli dodatno da pogoršaju situaciju, ocjenjujući da broj ugroženih može dodatno da poraste.

Prema podacima Evropske komisije, oko 92,7 miliona ljudi u 27 država članica EU trenutno je u riziku od siromaštva ili socijalne isključenosti, što predstavlja gotovo petinu stanovništva.

Međutim, nova strategija Evropske komisije ne predviđa poseban budžet niti obavezujuće zakone, već se oslanja na preporuke državama članicama.

Plan Evropske komisije fokusira se na podršku djeci iz siromašnih porodica, razvoj socijalnog i pristupačnog stanovanja, kao i unapređenje zapošljavanja i penzionog sistema.

Među mjerama je i pilot-projekat "kartice dječije garancije", koja bi omogućila lakše praćenje i pristup besplatnim uslugama za djecu, uključujući zdravstvenu zaštitu i obrazovanje.

Jedan od prioriteta je i borba protiv beskućništva, uz preporuke državama članicama da uvedu sisteme ranog upozoravanja i savjetovanja o dugovima kako bi se spriječilo iseljenje građana.

Evropska komisija predstavila je i planove za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom, kojih u EU ima oko 90 miliona.

Predviđena je digitalizacija i širenje evropske invalidske kartice i parking kartice, kao i uvođenje novih tehnologija i platformi za pomoć osobama sa invaliditetom.

Iako su pojedine političke grupacije u Evropskom parlamentu pozdravile paket mjera, dio organizacija i poslanika ocjenjuje da su potrebne konkretnije i obavezujuće mjere kako bi se ciljevi ostvarili.