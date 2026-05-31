Vučić: "Trampa bi u Srbiji dočekalo najmanje 100.000 ljudi, najpopularniji je američki lider"

Aleksandar Vučić je ocijenio da Donald Tramp u Srbiji uživa izuzetno visok nivo popularnosti, navodeći da među građanima postoji značajna podrška njegovoj politici i da, prema njegovim riječima, ima jednu od najjačih podrški u Evropi.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je ekskluzivno za Breitbart News, u svom kabinetu u Beogradu, da je američki predsjednik Donald Tramp ubedljivo najpopularniji politički lider Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji u veoma dugom vremenskom periodu.

Vučić je rekao da je Trampova popularnost u Srbiji uoči predsjedničkih izbora u SAD 2024. godine dostigla astronomske razmjere, te da je čak tri četvrtine građana Srbije podržavalo Trampa i željelo njegovu pobjedu. Prema njegovim riječima, Tramp je u Srbiji imao "daleko najveću podršku" u cijeloj Evropi, a čak ni tradicionalno republikanske američke savezne države poput Zapadne Virdžinije, Kentakija ili Luizijane nisu mogle da se porede sa njegovim rejtingom u Srbiji.

"Mogu da kažem da su me iznenadili pojedini komentari u američkim medijima u kojima su neke druge evropske zemlje predstavljane kao uporišta Donalda Trampa, jer je svima nama bilo potpuno jasno da je upravo u Srbiji imao ubjedljivo najveću podršku tokom izborne kampanje. Ta podrška je u tom trenutku prelazila 75 odsto među onima koji su se opredeljivali - što nije bio slučaj čak ni u samim Sjedinjenim Državama", rekao je Vučić.

Vučić je razgovarao je sa novinarima Breitbart News-a gotovo sat vremena prošlog vikenda, neposredno prije puta u Peking, gdje je trebalo da se sastane sa kineskim predsjednikom Si Đinpingom. U razgovoru je objasnio nekoliko razloga zbog kojih je Tramp veoma cijenjen u Srbiji.

"Reći ću vam koji su razlozi. Postoje tri ključna razloga. Prvi je taj što su ljudi u Srbiji željeli da vide novi tip odnosa između Sjedinjenih Država i naše male zemlje, jer su tokom posljednjih trideset godina SAD često doživljavane kao sila koja nas je pritiskala po različitim pitanjima, a posebno tokom Klintonove ere i u vreme bombardovanja. Ljudi su očekivali velike promjene", istakao je on,

Oni su oduvijek voljeli Ameriku. Voleli su ideju američkog sna i željeli su da vide novu vrstu odnosa između naše dvije zemlje.

"Drugi razlog je što su smatrali da je predsjednik Tramp imao hrabrosti da otvara određena pitanja i da o njima govori glasno, otvoreno i javno, iz jednog tradicionalno konzervativnog ugla, drugačije nego što su to činili političari u Briselu i Vašingtonu prije njega", istakao je Vučić i dodao:

"Kada to kažem, mislim na porodične vrijednosti i na pitanja vezana za rodni identitet. Nemam ništa protiv bilo koga, ali ako ljudima u Srbiji kažete da ne postoje samo muškarci i žene već i nešto između, ljudi ostaju zbunjeni. Želeli su jasne i jednostavne poruke kakve je slao predsjednik Tramp", objasnio je.

Na kraju je predsjednik istakao i posljednji razlog.

"Treći razlog je hrišćanstvo i očuvanje vrednosti koje pripadaju hrišćanskom svijetu, što se ljudima ovde veoma dopalo. Postoji još nešto što su ljudi primijetili - predsjednik Tramp je želeo da uspostavi mir između Ukrajine i Rusije, kao i da doprinese miru u drugim dijelovima svijeta. To su građani cijenili", rekao je.

EXCLUSIVE— I interviewed Serbian President Aleksandar Vucic in Belgrade last weekend who told me President@realDonaldTrumpis revered in Serbia (north of 75 percent support before the last election in his country) because he said POTUS is “rational” and “pragmatic.”



— Matthew Boyle (@mboyle1) May 31, 2026

To su bili glavni razlozi. Pored toga, ljudi su videli mogućnost razvoja ekonomskih veza između Srbije i SAD, imajući u vidu da je predsjednik Tramp veoma pragmatična i racionalna osoba, koja uvek insistira na ekonomiji, rastu i povećanju trgovinske razmjene. Sve su to bile veoma dobre vijesti za građane Srbije.

Čak i danas, nakon više od godinu dana, Donald Tramp je ovde popularniji od bilo kog mogućeg budućeg protivnika njegovog političkog pokreta MAGA, jer ljudi veruju da je upravo on najbolji izbor za njih.“

Vučić je istakao da Srbi, imajući u vidu svoju istoriju i trenutne geopolitičke izazove, veoma pozitivno gledaju na način na koji predsjednik Tramp, potpredsednik Džej-Di Vens i državni sekretar Marko Rubio vrše pritisak na Evropu po različitim pitanjima.

On je, na primjer, sjedio u prvom redu kada je Rubio održao govor na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji, godinu dana nakon što je Vens zbog sličnog nastupa bio kritikovan od strane evropskih lidera.

Prema Vučiću, Rubio je naišao na topliji prijem samo zato što su evropski lideri čuli ono što su željeli da čuju, dok im je promakla suština poruke Bijele kuće, koja je zapravo bila još oštrija nego Vensova godinu dana ranije.

"Znate šta je bio moj komentar posle Rubiovog govora? Dobio je veliki aplauz. Rekao sam svojim saradnicima: ‘Ne razumijem zašto su ovi ljudi toliko zadovoljni govorom, jer nisu razumjeli njegove glavne poruke".

Ako su pažljivo slušali, mogli su da primijete da su njegove poruke na kraju bile čak i oštrije od poruka Džej-Dija Vensa. Ljudi nisu obraćali pažnju na suštinu, već su slušali ono što su željeli da čuju.

Mislim da neki Evropljani i dalje veruju da će se stvari vratiti na staro nakon Trampa, da će sve ponovo biti kao u vrijeme Obame ili Bajdena. Međutim, to se neće dogoditi. Interesi su drugačiji, okolnosti su drugačije. Nadam se da će pojedini lideri prevazići nostalgiju i početi da razmišljaju racionalno i pragmatično.“

Govoreći o odnosima Srbije i SAD, Vučić je rekao da je poslednji američki predsjednik koji je zvanično posjetio Beograd bio Ričard Nikson, te da bi voleo da Donald Tramp bude sljedeći.

"Da, pozivam ga. Bio je u Poljskoj, Mađarskoj, Nemačkoj, Velikoj Britaniji, Francuskoj, ali bih volio da dođe u Srbiju", rekao je Vučić na pitanje da li želi da Tramp posjeti Beograd.

"Garantujem mu jednu stvar. Možete mi reći šta god želite, ali jedina uvreda koju bih mogao da prihvatim jeste da kažete da nismo bili dovoljno gostoljubivi. Predsjedniku Trampu garantujem da će ovdje vidjeti najveću masu ljudi koju je ikada vidio. Veću čak i od onih skupova u Vašingtonu. Ljudi bi dolazili iz svih krajeva Srbije da ga pozdrave i proslave njegov dolazak", poručio je p i dodao:

"Došlo bi najmanje 100.000 ljudi da ga vidi i sasluša, kao i da čuje vijesti o boljem odnosu između Srbije i Sjedinjenih Država", rekao je on.

"Naši odnosi sa Amerikom nisu uvek bili najbolji. Međutim, bili smo saveznici u oba svjetska rata. Spašavali smo američke pilote tokom Drugog svjetskog rata. Izgubili smo trećinu stanovništva u Prvom svjetskom ratu. Srbi su bili jedini narod bivše Jugoslavije koji je od samog početka bio jasno antinacistički opredijeljen", poručio je predsjednik i dodao:

"To bi bila prelijepa posjeta i pravo obnavljanje snažnog i tradicionalnog prijateljstva između Srbije i Sjedinjenih Država. Uvjeren sam da bi predsjednik Tramp bio oduševljen tom posjetom. Ako dođe, videće nešto što nije vidio nigde drugdje na svijetu", zaključio je on.

