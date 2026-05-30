logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Dron pogodio objekat u Zaporoškoj elektrani: "Napad bi mogao izazvati katastrofu poput Černobilja"

Dron pogodio objekat u Zaporoškoj elektrani: "Napad bi mogao izazvati katastrofu poput Černobilja"

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Katastrofalno rušenje reaktorske sale Zaporoške nuklearne elektrane dovelo bi do nuklearne nesreće razmjera Černobilja, što neće biti ništa bolje od upotrebe taktičkog nuklearnog oružja, ocijenio je zamjenik predsjednika Savjeta bezbjednosti Rusije Dmitrij Medvedev.

Medvedev upozorava na posljedice napada na nuklearnu elektranu Izvor: Profimedia

"Rusija bi mogla da odgovori na takvu akciju pokretanjem udara oko za oko na nuklearnu elektranu koja se nalazi na teritoriji koju kontroliše Ukrajina ili u nekoj od zemalja NATO-a koje snabdijevaju Kijev oružjem", upozorio je Medvedev.

Generalni direktor "Rosatoma" Aleksej Lihačev izjavio je da je ukrajinski dron udario u zgradu turbinske sale bloka šest Zaporoške nuklearne elektrane i detonirao.

Nije bilo žrtava niti kritične štete na ključnoj opremi. Turbinska sala se nalazi 12 metara od reaktorske sale. 

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Rusija nuklearna elektrana Dmitrij Medvedev

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ