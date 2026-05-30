Dron pogodio objekat u Zaporoškoj elektrani: "Napad bi mogao izazvati katastrofu poput Černobilja"

Katastrofalno rušenje reaktorske sale Zaporoške nuklearne elektrane dovelo bi do nuklearne nesreće razmjera Černobilja, što neće biti ništa bolje od upotrebe taktičkog nuklearnog oružja, ocijenio je zamjenik predsjednika Savjeta bezbjednosti Rusije Dmitrij Medvedev.

"Rusija bi mogla da odgovori na takvu akciju pokretanjem udara oko za oko na nuklearnu elektranu koja se nalazi na teritoriji koju kontroliše Ukrajina ili u nekoj od zemalja NATO-a koje snabdijevaju Kijev oružjem", upozorio je Medvedev.

Generalni direktor "Rosatoma" Aleksej Lihačev izjavio je da je ukrajinski dron udario u zgradu turbinske sale bloka šest Zaporoške nuklearne elektrane i detonirao.

Nije bilo žrtava niti kritične štete na ključnoj opremi. Turbinska sala se nalazi 12 metara od reaktorske sale.

