Tragedija u Mađarskoj: Autobus pun djece sletio s puta i udario u drvo, vozač nije preživio

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Vozač autobusa poginuo je kada je udario u drvo i sletio u jarak pored puta između Pečuja i Hirda, dok su 23 lica povrijeđena, saopštila je Policijska uprava Baranjske županije.

U nesreći kod Pečuja poginuo vozač autobusa Izvor: STR / AFP / Profimedia

Iz policije su naveli da se autobus, u kome su uglavnom bila djeca i tinejdžeri, kretao ka Budimpešti kada je, iz zasad neutvrđenih razloga, prešao u suprotnu saobraćajnu traku i udario u drvo, javlja "Juronjuz".

Mađarski mediji prenose da je u autobusu bilo 19 mladih takmičara iz sekcije aerobika Sportske škole u Pečuju, tri trenera i šest roditelja.

Vozač je poginuo na licu mjesta, dok su, prema prvim informacijama, povrijeđena 23 lica, od ukupno 28 putnika.

Dvije djevojčice teško su povrijeđene, zadobile su prelome nogu i prevezene su u kliniku u Pečuju, dok je 21 lice zadobilo lakše povrede, uglavnom nagnječenja i ogrebotine.

Policija je saopštila da se istražuju uzroci nesreće. 

(Srna)

