Vremenska prognoza: Danas sunčano i toplo, uveče moguća kiša

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH (FBiH) danas će biti sunčano uz dnevni razvoj oblačnosti i prijatno toplo.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Uveče i u narednoj noći samo ponegdje je moguća kratkotrajna slaba kiša, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab do umjeren vjetar, povremeno i pojačan sjevernih smjerova. U Hercegovini tokom jutra očekuje se umjerena i jaka bura, a u nastavku dana južni vjetar.

Dnevna temperatura vazduha od 27 do 31, u višim predjelima od 22 stepena Celzijusova.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, jutros je pretežno vedro.

Temperatura vazduha u 8.00 časova: Sokolac, Han Pijesak i Čemerno sedam, Foča osam, Mrkonjić Grad i Šipovo devet, Kalinovik i Srebrenica 10, Novi Grad, Sarajevo i Ivan Sedlo 11, Višegrad, Gacko, Kneževo i Ribnik 12, Banjaluka i Doboj 13, Prijedor, Zvornik, Rudo, Tuzla i Livno 14, Bileća 15, Bijeljina i Trebinje 18, te Mostar 21 stepen Celzijusov.

Stanje na putevima

Frekvencija vozila jutros je pojačana u gradskim sredinama i na pojedinim graničnim prelazima, ali zadržavanja nisu duža od 30 minuta, saopšteno je iz Auto-moto saveza /AMS/ Republike Srpske.

Kroz kanjon Tijesno kod Banjaluke danas će zbog održavanja Evropskog prvenstva u raftingu biti obustavljen saobraćaj na magistralnom putu u Karanovcu od raskrsnice sa regionalnim putem do raskrsnice sa lokalnim putem u mjestu Krupa na Vrbasu.

Obustava saobraćaja biće na snazi od 14.00 do 24.00 časa. Alternativni putni pravci su Banjaluka-Čađavica-Mrkonjić Grad i Crna Rijeka-Mrkonjić Grad.

Kraći zastoji mogu se očekivati i na dionicama na kojima se izvode radovi.

U toku su radovi na obnovi magistralnog puta, poznatog kao "brza cesta" Klašnice-Banjaluka, gdje dolazi do zastoja zbog dugih kolona vozila, pa iz AMS-a apeluju da vozači budu strpljivi.

Na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina, saobraćaj se za vozila do tri i po tone odvija naizmjenično jednom kolovoznom trakom, dok je za vozila preko tri i po tone saobraćaj i dalje obustavljen, i preusmjerava se na alternativne pravce.

Izmjena saobraćaja je na magistralnom putu Crkvina-Modriča zbog izgradnje auto-puta, a na dionici Vršani-Bijeljina zbog proširenja mosta.

Na ulazu u Bijeljinu iz pravca Brčkog u toku je rekonstrukcija i dogradnja mosta preko Majevičkog kanala zbog čega je izmijenjen režim u odvijanju saobraćaja.

Sva vozila ukupne mase do tri i po tone biće usmjerena na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini gradilišta, dok će se vozila ukupne mase iznad tri i po tone usmjeravati preko regionalnog puta kroz naselje Velika Obarska.

Nastavljeni su radovi na magistralnom putu Srbac-Derventa, zbog čega će do kraja godine biti izmijenjen režim u odvijanju saobraćaja. Potpuna obustava saobraćaja na ovoj dionici dugoj 41,4 kilometra planirana je do 30. juna.

Za vrijeme obustave, vozila će se preusmjeravati na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Zabrana ne važi za vozila lokalnog stanovništva, kao i za vozila hitnih službi.

Usljed oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom. Saobraćaj reguliše privremeno postavljena saobraćajna signalizacija, a brzina kretanja vozila ograničena je na 30 kilometara na čas. Na mostu se zabranjuje saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa prelazi 30 tona.

Zbog radova, izmjene u saobraćaju su na putnim pravcima Lamovita-Ivanjska, Brod na Drini /Foča/-Hum /Šćepan Polje/, Karakaj-Drinjača, kao i Rača-Bijeljina u rejonu Balatuna i Trnjaka, gdje se vozi usporeno sa privremenim prekidima u trajanju od 10 minuta.

Na magistralnom putu Čelinac-Kotor Varoš, na dionici regionalnog puta Čelinac-Ukrina i na regionalnom putu Ukrina-Klupe, zbog radova, izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja sve do kraja godine.

Izmjene u saobraćaju su i na auto-putu Banjaluka-Gradiška i Banjaluka-Doboj zbog uređenja razdjelnog pojasa za period 2025. i 2026. godine, kao i na mjestima izgradnje auto-puta koridor Pet ce kod Doboja.

Na regionalnom putu Rudanka-Stanari, preko prevoja LJeskove vode saobraćaj se za putnička vozila odvija usporeno, a teretna se preusmjeravaju na alternativni pravac preko Jelaha.

Na kamenolomu Han Derventa, na magistralnom putu Lapišnica-LJubogošta, svakodnevno i subotom dolazi do povremene obustave saobraćaja između 12.00 i 16.00, zbog bušačko minerskih radova.

Jednom trakom zbog aktiviranih klizišta vozi se i regionalnim putem Ukrina-Gornja Vijaka.

U FBiH je zbog sanacije kolovoza zatvorena dionica auto-puta Kakanj-Lašva u dužini od tri kilometra, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno-suprotnom stranom auto-puta.

Na dionicama auto-puta Sarajevo sjever-Podlugovi, Sarajevo zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj /preko mosta Hercegovina/, zbog aktuelnih radova, saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku.

Na magistralnim putevima Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do tri i po tone, a zabrana se i dalje odnosi na vozila iznad tri i po tone.

Na magistralnom putu prema graničnom prelazu Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilazinicu u neposrednoj blizini radova.

Iz AMS-a savjetuju opreznu vožnju, izbjegavanje rizičnih preticanja i poštovanje saobraćajnih propisa.