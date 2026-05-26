Sunčano i toplo, temperatura do 33 stepena

U BiH danas će biti sunčano uz malu oblačnost i temperaturom vazduha do 33 stepena Celzijusova, a u drugoj polovini dana u istočnim i jugoistočnim krajevima moguć je slab lokalni pljusak.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Vjetar će biti slab do umjeren, sjevernih smjerova, u Hercegovini ujutro i uveče umjerena bura, a tokom dana južni vjetar, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Jutarnja temperatura vazduha biće od 10 do 16, na jugu do 20, a najviša dnevna od 26 do 31, na jugu do 33 stepena Celzijusova, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha izmjerena u 7.00 časova: Ribnik 11, Čemerno, Bjelašnica 12, Rudo, Sarajevo 13, Han Pijesak 14, Mrkonjić Grad 15, Bileća, Novi Grad, Prijedor, Bihać, Zenica 16, Banjaluka, Doboj 17, Tuzla 18, Bijeljina, Mostar, Neum 20, Trebinje 21 stepen Celzijusov.

Stanje na putevima

Na većini puteva u Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ jutros se saobraća redovno, a na vozače se apeluje da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja, saopšteno je jutros iz Auto-moto saveza /AMS/ Republike Srpske.

U toku je obnova magistralnog puta, poznatog kao "brza cesta" Klašnice-Banjaluka, gdje dolazi do zastoja zbog dugih kolona vozila, pa iz AMS-a apeluju da vozači budu strpljivi.

Na snazi je zabrana saobraćaja za sva vozila na magistralnom putu Gradiška-granični prelaz preko međudržavnog mosta /Ulica Krajiškog korpusa od trga Svetog Save prema mostu na Savi). Saobraćaj se preusmjerava na alternativne pravce.

Na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina, saobraćaj se za vozila do tri i po tone odvija naizmjenično jednom kolovoznom trakom, dok je za vozila preko tri i po tone saobraćaj i dalje obustavljen, i preusmjerava se na alternativne pravce.

Izmjena saobraćaja je na magistralnom putu Crkvina-Modriča zbog izgradnje auto-puta, a na dionici Vršani-Bijeljina zbog proširenja mosta.

Nastavljeni su radovi na magistralnom putu Srbac-Derventa, zbog čega će do kraja godine biti izmijenjen režim saobraćaja. Potpuna obustava saobraćaja na ovoj dionici dugoj 41,4 kilometra planirana je do 30. juna.

Za vrijeme obustave, vozila će se preusmjeravati na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Zabrana ne važi za vozila lokalnog stanovništva, kao i za vozila hitnih službi.

Na ulazu u Bijeljinu iz pravca Brčkog u toku je rekonstrukcija i dogradnja mosta preko Majevičkog kanala zbog čega je izmijenjen režim saobraćaja.

Sva vozila ukupne mase do tri i po tone biće usmjerena na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini gradilišta, dok će se vozila veće nosivosti usmjeravati preko regionalnog puta kroz naselje Velika Obarska.

Zbog izgradnje priključka javne infrastrukture na dionici magistralnog puta Banjaluka četiri-Banjaluka pet izmijenjen je režim saobraćaja do 31. maja.

Usljed oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom. Saobraćaj reguliše privremeno postavljena saobraćajna signalizacija, a brzina kretanja vozila ograničena je na 30 kilometara na čas. Na mostu se zabranjuje saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa premašuje 30 tona.

Zbog radova, saobraćaj je izmijenjen na putnim pravcima Lamovita-Ivanjska, Brod na Drini /Foča/-Hum /Šćepan Polje/, Karakaj-Drinjača, kao i Rača-Bijeljina u rejonu Balatuna i Trnjaka, gdje se vozi usporeno sa privremenim prekidima u trajanju od 10 minuta.

Zbog uređenja razdjelnog pojasa za period 2025. i 2026. godine izmijenjen je režim saobraćaja na auto-putu Banjaluka-Gradiška i Banjaluka-Doboj.

Na kamenolomu Han Derventa, na magistralnom putu Lapišnica-LJubogošta, svakodnevno i subotom dolazi do povremene obustave saobraćaja između 12.00 i 16.00 časova, zbog bušačko minerskih radova.

Na magistralnom putu Gradiška-Kozarska Dubica, na ulazu u Orahovu vozačima se skreće pažnja na aktivirano klizište, zbog čega je neophodan dodatni oprez i sporija vožnja. Brzina kretanja ograničena je na 20 kilometara na čas.

U FBiH na magistralnim putevima Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila nosivosti do 3,5 tone, dok je za vozila veće nosivosti i dalje obustavljen.

Zbog sanacije kolovoza zatvorena je dionica auto-puta Kakanj-Lašva u dužini od tri kilometra, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno-suprotnom stranom auto-puta.

Na dionicama auto-puta Sarajevo sjever-Podlugovi, Sarajevo zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj /preko mosta Hercegovina/, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku.

Na magistralnom putu prema graničnom prelazu Izačić-Bihać u toku je rekonstrukcija mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilazinicu u neposrednoj blizini radova, naizmjeničnim propuštanjem.

Na graničnim prelazima u BiH zadržavanja nisu duža od 30 minuta.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, a prelaz Karakaj za sve kategorije vozila.

Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.

(Srna/Mondo)