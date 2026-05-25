Oštar pad na tržištu: Cijene nafte se strmoglavile nakon Trampovih izjava, Brent pao ispod 100 dolara

Cijene nafte su u ponedjeljak zabilježile oštar pad nakon izjave američkog predsjednika Donalda Trampa da diplomatski pregovori sa Iranom napreduju, što je splasnulo strahove investitora od teških poremećaja u snabdijevanju energijom usljed sukoba na Bliskom istoku.

Brent nafta za isporuku pala je za 5,9% i trguje se po cijeni od 97,44 dolara po barelu, skliznuvši ispod granice od 100 dolara prvi put u posljednje tri sedmice. U isto vrijeme, američka WTI nafta zabilježila je sličan pad i spustila se na 90,99 dolara po barelu.

Ovakvo smirivanje situacije i popuštanje pritisaka pokrenulo je globalni rast na berzama – japanski indeks Nikkei dostigao je istorijski maksimum, dok su i američki fjučersi zabilježili solidne dobitke.

Tržišta su odmah reagovala na privremeni napredak u razgovorima između Vašingtona i Teherana. Podaci za praćenje brodova već pokazuju prve poteze ka deeskalaciji, poput kineskih tankera koji se povlače iz zona visoke napetosti. Istovremeno, strateške naftne rezerve Međunarodne agencije za energiju (IEA) prazne se rekordnom brzinom kako bi se tržište dodatno amortizovalo i stabilizovalo.

Trampu se ne žuri

Ipak, uprkos pozitivnim signalima sa finansijskih tržišta, i Vašington i Teheran smanjuju očekivanja o brzom postizanju mirovnog sporazuma kojim bi se okončao njihov tromjesečni rat.

Donald Tramp je nedavno otkrio da je dao jasne instrukcije svojim pregovaračima da ne žure sa procesom, naglašavajući da će američka pomorska blokada iranskih luka ostati na snazi sve dok se konačni sporazum zvanično ne potvrdi i ne potpiše.

Američki državni sekretar Marko Rubio potvrdio je da će Vašington iskoristiti sve diplomatske kanale, ali je poslao i upozorenje:

"Ukoliko ne uspijemo da obezbijedimo dobar sporazum, SAD će riješiti problem sa Iranom na drugi način", poručio je Rubio, aludirajući na potencijalni povratak aktivnim ratnim dejstvima.

Sa druge strane, portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova Esmaeil Bagai razjasnio je da to što je postignut okvir od 14 tačaka nikako ne znači da su dvije strane blizu konačnog potpisivanja.

Teheran insistira na tome da su trenutni razgovori striktno fokusirani na prekid aktivnih neprijateljstava i potpuno ukidanje američke ekonomske i pomorske blokade, a ne na šire nuklearne ustupke. Kada je riječ o strateškom Ormuskom moreuzu, Iran ističe da neće uvoditi klasične takse za prolaz brodova, ali naglašava da opravdano očekuje finansijsku kompenzaciju za pomorsku bezbjednost i ekološke usluge koje pruža u tom području.