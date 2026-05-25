Presuda za tragediju ispred lokala u Gračanici: Godinu zatvora zbog udarca koljenom koji je doveo do smrti

Kantonalni sud u Tuzli osudio je Salima Kovačevića na godinu dana zatvora zbog smrti iz nehata.

Kantonalni sud u Tuzli izrekao je prvostepenu presudu kojom je Salim Kovačević osuđen na kaznu zatvora u trajanju od jedne godine. Kovačević je proglašen krivim za krivično djelo prouzrokovanje smrti iz nehata, saopšteno je iz ove pravosudne institucije.

Sudski postupak se odnosio na tragični događaj koji se odigrao 11. januara 2025. godine, oko dva časa iza ponoći. Na parking prostoru ugostiteljskog objekta u mjestu Miričina, na području Gračanice, došlo je do verbalnog, a potom i fizičkog konflikta u kojem je muškarac sa inicijalima S.S. učestvovao sa više gostiju.

Prema navodima iz presude, optuženi Kovačević je tokom tog sukoba oštećenog S.S. udario koljenom u predio stomaka, usljed čega su obojica izgubila ravnotežu i pala na tlo.

Prilikom pada, S.S. je potiljačnim dijelom glave snažno udario u asfaltno-betonsku podlogu. Tom prilikom je zadobio tešku i po život opasnu povredu. Iako je hitno prebačen u Univerzitetski klinički centar Tuzla, ljekari nisu uspjeli da ga spase, te je oštećeni preminuo četiri dana kasnije, 15. januara 2025. godine.

Obavezna odšteta porodici

Osuđenom Salimu Kovačeviću će se u izrečenu jednogodišnju kaznu zatvora uračunati vrijeme koje je proveo u pritvoru, počevši od 17. januara pa sve do 28. oktobra 2025. godine.

Pored zatvorske kazne, sud je donio odluku i o finansijskoj naknadi nematerijalne štete. Osuđeni je u obavezi da za četiri člana porodice preminulog isplati novčane iznose od po 30.000 KM. Ova naknada se dodjeljuje na ime pretrpljenog duševnog bola usljed gubitka bliskog srodnika. Rok za isplatu ovih sredstava iznosi trideset dana od trenutka kada presuda postane pravosnažna, pod prijetnjom prinudnog izvršenja.