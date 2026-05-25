Nestanci maloljetnika u Srpskoj: Policija objavila najnovije podatke

Autor Nikolina Damjanić Izvor SRNA
0

Od početka godine u Republici Srpskoj su evidentirana tri nestanka maloljetnika, koji su pronađeni, podaci su Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) Srpske objavljeni povodom 25. maja - Međunarodnog dana nestale djece.

Od početka godine u Srpskoj prijavljena tri nestanka maloljetnika

Lani je zabilježeno 26 prijava o nestancima maloljetnika i u tim slučajevima su sva djeca, takođe, uspješno pronađena.

Iz MUP-a Srpske su istakli da su posvećeni zaštiti djece i brzim, koordinisanim akcijama u slučajevima njihovog nestanka.

U saopštenju je navedeno da MUP intenzivno radi na prevenciji i brzom reagovanju posredstvom brzog aktiviranja potraga i kroz koordinaciju sa lokalnim policijskim jedinicama, saradnju sa centrima za socijalni rad, školama i nevladinim organizacijama, primjenu modernih tehnologija i sistema za razmjenu informacija, ali i edukaciju roditelja, djece i šire javnosti o mjerama sigurnosti i prevenciji.

Iz MUP-a Srpske apeluju na građane da odmah, bez odgađanja prijave svaki slučaj nestanka djeteta, da pružaju tačne i pravovremene informacije nadležnim službama i sarađuju tokom potraga, a za prijave i informacije moguće je kontaktirati najbližu policijsku stanicu ili dežurni broj MUP-a 122.

MUP Republike Srpske je od 2018. godine član Međunarodne organizacije "Amber alert" Evropa čiji je cilj spasavanje nestale djece.

Osim što je član ove organizacije, Uprava kriminalističke policije Republike Srpske je dio Mreže policijskih eksperata za oblasti nestale djece, a koja djeluje u okviru "Amber alerta".

