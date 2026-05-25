NSRS raspravlja o zatvaranju OHR-a: SDS traži dopunu deklaracije

Predsjednik Narodne skupštine RS, Nenad Stevandić predložio je danas Deklaraciju o zatvaranju Kancelarije visokog predstavnika (OHR) u BiH po hitnom postupku, uz poruku da je za Republiku Srpsku najbolja opcija potpuno zatvaranje OHR-a.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Obrazlažući prijedlog deklaracije u Narodnoj skupštini Republike Srpske, Stevandić je rekao da se o ovoj temi mnogo puta razgovaralo i ranije, ali da je Republika Srpska prošla kroz turbulentna vremena.

"Prelazno kompromisno rješenje moglo bi biti i da Kancelarija ostane bez takozvanih bonskih ovlašćenja, uz jasno ograničenje trajanja mandata i garanciju da je to posljednji visoki predstavnik", rekao je Stevandić.

On je istakao da se Republika Srpska pita i da se o njenim stavovima vodi računa u međunarodnim odnosima, što smatra spoljnopolitičkim uspjehom. Upitao je i zbog čega bi predstavnici Srpske učestvovali u radu institucija BiH ukoliko postoji neko ko odlučuje umjesto njih.

"Ovakav način borbe za pozicije Republike Srpske je demokratski, legitiman i ne predstavlja krivično djelo", rekao je Stevandić, pozivajući i vlast i opoziciju da zauzmu zajednički stav o pitanju zatvaranja OHR-a.

Šef Kluba poslanika SNSD-a Srđan Mazalica rekao je da Narodna skupština treba da usvoji deklaraciju i tako jasno pokaže stav Republike Srpske o zatvaranju OHR-a.

Mazalica je naveo da je dolaskom Kristijana Šmita bez saglasnosti Savjeta bezbjednosti UN narušeno međunarodno pravo, ocjenjujući da se radi o "kolonijalnoj diktaturi".

"Šmit je trajno unio nestabilnost u BiH i nametao najvažnije zakone i odluke", rekao je Mazalica, dodajući da je cilj deklaracije prestanak bonskih ovlašćenja i preuzimanje pune odgovornosti domaćih političara.

Podršku zatvaranju OHR-a izrazio je i SDS, ali uz zahtjev da se u tekst deklaracije uvrste tri dodatne tačke.

Šef Kluba poslanika SDS-a Ognjen Bodiroga rekao je da će SDS predložiti dopune deklaracije i da će u ime te stranke u eventualnom usaglašavanju učestvovati Dragomir Vasić.

Bodiroga je podsjetio da je SDS, kako je naveo, "na svojim plećima osjetio torturu visokih predstavnika", navodeći da je ta stranka ostala bez velikog broja funkcionera odlukama visokih predstavnika.

"SDS se uvijek zalagao za odlazak visokog predstavnika i zatvaranje OHR-a jer smo osjetili šta znače protektorat, diktatura i bahaćenje", rekao je Bodiroga.

Istakao je da SDS ne vjeruje u iskrenost namjera predlagača, ali da ipak želi da učestvuje u pisanju deklaracije.

U predloženom tekstu deklaracije koju je dostavio SDS, navodi se da Narodna skupština Republike Srpske poziva Savjet bezbjednosti UN da hitno usvoji rezoluciju kojom bi bila okončana funkcija visokog predstavnika u BiH i zatvorena Kancelarija OHR-a.

Deklaracijom se traži i da strane potpisnice Dejtonskog sporazuma, pozivajući se na Bečku konvenciju o pravu međunarodnih ugovora, otklone posljedice svih akata koje su visoki predstavnici nametali pozivajući se na takozvana bonska ovlašćenja od 1997. godine do danas.

Tokom rasprave, poslanica SNSD-a Anja Ljubojević optužila je opoziciju da narušava jedinstvo u Republici Srpskoj.

"Problem Republike Srpske je što nema jedinstva. Trebamo stati zajedno za Republiku Srpsku", rekla je Ljubojevićeva, odgovarajući na stavove SDS-a.