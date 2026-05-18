Zabranjen skup mještana Ozrena ispred NSRS: Evo šta stoji u dopisu MUP-a RS

U dopisu Policijske uprave Banjaluka, koji je u posjedu Mondo portala, navodi se da je zabranjen mirni protest Ekološkog udruženja „Ozrenski studenac“ iz Sočkovca, jer je planiran u blizini objekta koji se posebno obezbjeđuje, a policija tvrdi i da među članovima udruženja ima lica interesantnih sa aspekta ugrožavanja bezbjednosti.

Mještani Ozrena najavili su protest za sutra u 10.30 časova ispred Narodne skupštine Republike Srpske, uoči sjednice parlamenta, zbog najave da će kompanija Lykos Balkan Metals 22. maja početi detaljna geološka istraživanja na istražnom prostoru Petrovo.

Kako se navodi u rješenju, PU Banjaluka je 12. maja zaprimila prijavu javnog okupljanja, a dopuna je dostavljena 18. maja. Organizatori su prijavili da će se oko 150 učesnika okupiti ispred Akvane, odakle bi krenuli u šetnju Alejom Svetog Save do Narodne skupštine RS, gdje su planirali isticanjem transparenata i parola ukazati na zastoj u procedurama za proglašenje planine Ozren nacionalnim parkom.

U obrazloženju MUP-a navodi se da su organizatori obaviješteni da su za javna okupljanja u Banjaluci predviđeni park „Mladen Stojanović“ i Trg Krajine, kao i da se skupovi ne mogu održavati u blizini posebno obezbjeđivanih objekata.

Dodaje se i da je policija izvršila provjere na terenu, te da je u prethodnom periodu postupano po više prijava koje se odnose na isti događaj.

U rješenju se navodi i da, prema operativnim informacijama, među članovima udruženja ima osoba koje bi u blizini štićenih objekata mogle biti okarakterisane kao interesantne sa aspekta ugrožavanja bezbjednosti.

Protiv rješenja dozvoljena je žalba MUP-u Republike Srpske u roku od 15 dana, ali žalba ne odlaže izvršenje.