U BiH svake godine 14.000 novooboljelih od raka: 70 odsto se javlja ljekaru tek nakon pojave simptoma kancera

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
U BiH se oko 70 odsto pacijenata javlja ljekaru tek nakon pojave simptoma karcinoma, dok se veliki broj slučajeva raka dojke i grlića materice otkriva u kasnoj fazi bolesti, pokazalo je istraživanje predstavljeno danas u Sarajevu.

Istraživanje je pokazalo da u BiH još ne postoji organizovan sistem skrininga za karcinome grlića materice, dojke, debelog crijeva i prostate, iako se godišnje bilježi oko 14.000 novooboljelih i oko 8.600 smrtnih slučajeva od karcinoma, saopšteno je iz Ministarstva civilnih poslova u Savjetu ministara.

U analizi je navedeno da se preventivni pregledi uglavnom obavljaju pojedinačno i nesistemski, te da nedostaju organizovani programi pozivanja i praćenja pacijenata, iako BiH već ima pravne okvire, kliničke kapacitete i osnovu za razvoj registra karcinoma.

Podaci pokazuju i da je organizovani skrining ekonomski isplativ, jer se cijena spasavanja jedne godine života kreće od 220 do 2.905 evra, što je ispod međunarodno prihvaćenog praga isplativosti zdravstvenih ulaganja.

Na osnovu rezultata istraživanja, EU najavila je dodatnih 11,5 miliona evra za uspostavljanje organizovanog sistema prevencije i skrininga karcinoma u BiH u skladu sa evropskim standardima.

Istraživanje su proveli UNFPA i Svjetska zdravstvena organizacija u saradnji sa nadležnim zdravstvenim institucijama u BiH, a projekat je finansirala EU sa 900.000 evra i UN sa 100.000 dolara.

