Odluka Vlade RS: Od domaćih investitora traži se novih 50 miliona maraka kroz emisiju obveznica

Nakon što je se na međunarodnom tržištu zadužila 750 miliona evra, Vlada Republike Srpske se ponovo okreće domaćim investitorima od kojih traži novih 50 miliona maraka.
Naime, Vlada je na sjednici održanoj 14. maja donijela odluku o osamdeset trećoj emisiji obveznica u kojoj planira prodati 50.000 obveznica po cijeni od po 1.000 KM.
Rok dospijeća je pet godina, a investitori će godišnje dobijati kamatu od 5,6 odsto.
Vlada ne isključuje mogućnost da se usljed veće zainteresovanosti zaduži i više od ciljanog iznosa, a maksimalno do 75 miliona KM.
"Ako emisija obveznica ne bude realizovana po prihvatljivim uslovima za Republiku Srpsku, emitent će kupcima obveznica vratiti uplaćena sredstva", navodi se u odluci Vlade RS.
Vlada se preko Banjalučke berze u maju već zadužila za 30 miliona maraka po kamatnoj stopi od 5,8 odsto, piše Capital.