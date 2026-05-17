Vanredno u Drnišu: Zbog potrage za ubicom otkazana nastava i rad vrtića

Direktor policije Hrvatske Nikola Milina rekao je da je u Drnišu zbog vanredne situacije otkazana nastava u školama i rad dječijeg vrtića jer još nije uhapšen Kristijan Aleksić (50) osumnjičen za ubistvo devetnaestogodišnjeg mladića.

Milina je rekao da će potraga za njim biti nastavljena i tokom noći i pozvao stanovnike Drniša i okoline da budu maksimalno oprezni i da se bjeguncu ne približavaju jer je vjerovatno naoružan.

Naglasio je da je zbog vanredne situacije i velike policijske operacije na terenu, i dalje na snazi preporuka da stanovnici ostanu u kućama.

Milina je rekao da su na terenu sve raspoložive snage, uključujući interventnu i specijalnu policiju, ali da počinilac još nije pronađen.

U potrazi se aktivno koriste helikopteri, dronovi i psi tragači, prenose hrvatski mediji.

Milina je istakao da će tokom noći biti korištena sva raspoloživa tehnološka oprema, uključujući termovizijske kamere za pregled otvorenog prostora.

Zločin se dogodio sinoć kada je 19-godišnjak, koji je privremeno radio kao dostavljač hrane, došao do kuće osumnjičenog Aleksića da bi mu predao narudžbu.

Aleksić je iz vatrenog oružja s više hitaca usmrtio mladića, nakon čega se udaljio s mjesta događaja.

Milina je naveo da je ubistvo, prema dosadašnjim dokaznim radnjama, počinjeno ručno izrađenim vatrenim oružjem koje ne spada u kategoriju automatskog naoružanja.

Potvrdio je da osumnjičeni ima teški krivični dosije i da je policija prema njemu postupala u više navrata.

Iza sebe ima pet pravosnažnih presuda, od kojih su dvije bile objedinjene u kaznu zatvora od 15 godina koju je odslužio (za ubistvo djevojke), dok su dvije bile uslovne.

On je u maju 1994. godine sa 17 uboda nožem brutalno usmrtio 22-godišnju djevojku, a u ranijim postupcima spominjali su se i njegovi teški psihički problemi.

Milina je rekao i da je policija prije tri godine kod Aleksića pronašla ilegalno oružje i podnijela krivičnu prijavu, nakon čega je podignuta i optužnica ali sudski postupak do danas nije počeo.

