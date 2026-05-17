Stravična nesreća u Kaliforniji: Džip nakon sudara uletio među ljude, tri pješaka poginula, više osoba povrijeđeno

Autor Dušan Volaš
Tri pješaka su poginula, a više njih je povrijeđeno kada je automobil naletio na njih u subotu kasno uveče u istočnom Oklandu.

usa.JPG Izvor: X/Screenshot

Stravična nesreća dogodila se oko 23.15 časova na području Internacionalnog bulevara i 85. avenije. Vatrogasna služba Oklanda saopštila je da su tri osobe proglašene mrtvim na mjestu događaja, a petoro je povrijeđeno, pri čemu je dvoje u kritičnom stanju.

Prema riječima očevica Kornelijusa Rida, incident je započeo sudarom plavog automobila i crnog terenca. Nakon prvog kontakta, terenac je naglo ubrzao, skrenuo sa kolovoza na trotoar i silovito udario u pješake, a zaustavio se tek kada se zabio u još jedno parkirano vozilo, prenose američki mediji.

Rid je ispričao da je odmah potrčao kako bi pomogao povrijeđenim žrtvama, ističući kroz suze da su nekoliko stradalih zapravo njegovi prijatelji koje je poznavao čitav život.

On je takođe otkrio da je vozač terenca nakon izazivanja nesreće izašao iz smrskanog vozila i pokušao pješice da pobjegne sa lica mjesta. Međutim, prisebni prolaznici i građani koji su se zatekli u blizini uspjeli su da ga savladaju i zadrže sve do dolaska policijskih patrola.

Preživjeli pješaci koji su zadobili teške povrede hitno su prevezeni u lokalnu bolnicu. Policijska uprava Oklanda provela je cijelu noć na terenu vršeći detaljan uviđaj, a zvanične informacije o identitetu osumnjičenog vozača i uzrocima ove tragedije još uvijek se čekaju.

