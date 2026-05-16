Čitaoci reporteri

Nulti pacijent bila medicinska sestra: Od ebole u Kongu umrlo 80 osoba, potvrđen smrtonosni soj

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
Nova epidemija ebole u Kongu odnijela je 80 života, a ima najmanje 246 sumnjivih slučajeva, saopštilo je Ministarstvo zdravlja te zemlje.

kongo ebola.JPG Izvor: YouTube/Screenshot

Ministar zdravlja Samuel-Rože Kamba izjavio je da je tu zemlju pogodio veoma smrtonosan soj ebole Bundibugio za koji ne postoji vakcina, prenosi Frans24.

Istakao je da je kod ovog soja stopa smrtnosti veoma visoka, da može da dostigne i 50 odsto.

Zvaničnici Ministarstva zdravlja ranije danas su saopštili da je broj umrlih već dostigao 80, što je porast u odnosu na 65 prijavljenih dan ranije.

Kamba je naveo da je nulti pacijent bila medicinska sestra koja se 24. aprila javila u zdravstvenu ustanovu u pokrajinskom glavnom gradu Buniji sa simptomima koji su ukazivali na ebolu.

Ovaj soj je ondio i jednu žrtvu u susjednoj Ugandi, državljanina Konga. NJegovo tijelo je istog dana vraćeno u matičnu zemlju.

Testovi su pokazali da je pacijent u Ugandi bio zaražen sojem Bundibugio, koji je prvi put identifikovan 2007. godine.

Afrički zdravstveni zvaničnici potvrdili su juče najnoviju epidemiju u provinciji Ituri na sjeveroistoku Konga, uz granicu sa Ugandom i Južnim Sudanom, saopštio je Afrički centar za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC AFrica).

Ebola je teška i često smrtonosna virusna bolest koja izaziva visoku temperaturu, krvarenja i otkazivanje organa.

Virus se prenosi direktnim kontaktom sa tjelesnim tečnostima zaraženih ljudi ili životinja, a prvi put je identifikovan 1976. godine u centralnoj Agrici.

Najveće epidemije zabilježene su u zapadnoj Africi između 2014. i 2016. godine, kada je umrlo više od 11.000 ljudi.

Posljednjih godina razvijene su vakcine i terapije za pojedine sojeve virusa, ali za soj Bundibugio još ne postoji odobrena vakcina niti specifičan lijek.

Vakcine postoje samo za soj Zaire, otkriven 1976. godine, koji ima stopu smrtnosti od 60 do 90 odsto.

