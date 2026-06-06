U Hrvatskoj otkriven agresivni pseći krpelj koji prenosi mediteransku pjegavu groznicu

Na ostrvu Vir u Hrvatskoj pojavila se opasna vrsta krpelja koja prenosi mediteransku pjegavu groznicu.

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Agresivna vrsta krpelja pojavila se na ostrvu Vir u Hrvatskoj, a švajcarski mediji upozoravaju turiste da su u opasnosti ako ljetuju na Jadranskom moru.

Kako piše Blick, pojavio se smeđi pseći krpelj.

Ova vrsta se brzo razmnožava u visokoj travi i gustom žbunju blizu plaža, a posebno je opasno što insekt ne ugrožava samo domaće životinje, već prenosi opasnu mediteransku pjegavu groznicu na ljude.

Ta infekcija izaziva visoku temperaturu, ekstremne glavobolje i bolove u telu.

Samo u koprivničkom kraju ove godine je već registrovano nekoliko teških slučajijeva lajmske bolesti - uključujući i jedan kod trogodišnjeg djeteta.

Situacija je posebno teška za lokalne šumare.

Šumar Stjepan Kuzmić upozorio je da se njegove kolege teško oporavljaju.

"Tako malo stvorenje, a tako zlobno", rekao je on za HRT.

Opasnost nije zanemarljiva - zaraženi se suočavaju sa trajnim oštećenjem nerava ili meningitisom opasnim po život. Iako su skoro svi lokalni šumski radnici vakcinisani protiv ovog virusa krpeljnog encefalitisa, mnogi turisti stižu potpuno nezaštićeni.

Mediteranska pjegava groznica je zarazna bolest koju izaziva bakterija Rickettsia conorii, a prenosi se ubodom zaraženog krpelja. Simptomi se najčešće javljaju pet do sedam dana nakon uboda i uključuju visoku temperaturu, glavobolju, bolove u mišićima i zglobovima, izražen umor te karakterističan osip koji se širi po tijelu. Na mjestu uboda često se pojavljuje tamna krasta, poznata kao "crna pjega", koja može pomoći u postavljanju dijagnoze.

Bolest se uspješno liječi antibioticima, najčešće doksiciklinom, a rano započinjanje terapije značajno smanjuje rizik od komplikacija. Vakcina protiv mediteranske pjegave groznice ne postoji, pa je prevencija zasnovana na zaštiti od krpelja, uključujući nošenje odgovarajuće odjeće, korištenje repelenata i pregled tijela nakon boravka u prirodi. U većini slučajeva prognoza je dobra ako se bolest na vrijeme prepozna i liječi.

Kako da se zaštitite:

Izbjegavajte hodanje kroz visoku travu ili gusto žbunje na izletima.

Nosite zatvorene cipele i dugu, svetlu odjeću (krpelje je lakše uočiti na njoj).

Obilno koristite sredstvo protiv insekata prie svakog izleta u prirodu.

Nakon izleta, odmah temeljno provjerite svoje tijelo i kućne ljubimce da li imaju krpelja

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(Kurir/MONDO)