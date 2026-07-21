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Nakon napada na rafinerije Rusija traži spas u uvozu goriva iz Bjelorusije i Indije

Nakon napada na rafinerije Rusija traži spas u uvozu goriva iz Bjelorusije i Indije

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
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Rusija je povećala uvoz goriva iz Bjelorusije i Indije kako bi ublažila nestašice na domaćem tržištu, prenosi Rojters, pozivajući se na izvore iz trgovine energentima.

Rojters: Rusija povećava uvoz goriva iz Belorusije i Indije zbog nestašica Izvor: X/Inside the conflict/NEXTA /screenshot

Rusija je primorana da poveća uvoz goriva iz Bjelorusije i Indije kako bi ublažila nestašice na domaćem tržištu, prenosi agencija "Rojters", pozivajući se na izvore upoznate sa situacijom.

Prema navodima agencije, problemi u snabdijevanju naftnim derivatima intenzivirani su nakon napada na više ruskih rafinerija, uključujući i postrojenja koja imaju značajnu ulogu u preradi nafte.

Gorivo se preusmjerava ka Moskvi

Kako prenosi "Rojters", Rusija je počela da preusmjerava zalihe goriva iz Sibira i sa Urala prema Moskvi, dok istovremeno povećava uvoz iz Bjelorusije i Indije kako bi zadovoljila rastuću potražnju.

Prema izvorima iz trgovine energentima, najveći pritisak na snabdijevanje zabilježen je u glavnom gradu i okolnim područjima.

Zamjenik ruskog premijera Aleksandar Novak izjavio je da se stanje na domaćem tržištu stabilizovalo, ali je priznao da se pojedini regioni i dalje suočavaju sa ozbiljnim nestašicama i poteškoćama u snabdijevanju gorivom.

Posljedice napada na energetsku infrastrukturu

Agencija navodi da je do poremećaja u snabdijevanju došlo nakon pojačanih ukrajinskih napada na rusku energetsku infrastrukturu, uključujući rafinerije nafte.

Prema pisanju "Rojtersa", Rusija sada nastoji da nadoknadi izgubljene količine kombinacijom unutrašnje preraspodjele goriva i povećanog uvoza iz partnerskih zemalja.

U tekstu se podsjeća i da se Rusija priprema za parlamentarne izbore zakazane za septembar, dok pojedini mediji navode da su među temama koje izazivaju nezadovoljstvo građana upravo snabdijevanje gorivom i ekonomske prilike.

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Tagovi

Rusija gorivo Bjelorusija Indija

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