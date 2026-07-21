Nakon napada na rafinerije Rusija traži spas u uvozu goriva iz Bjelorusije i Indije

Rusija je povećala uvoz goriva iz Bjelorusije i Indije kako bi ublažila nestašice na domaćem tržištu, prenosi Rojters, pozivajući se na izvore iz trgovine energentima.

Izvor: X/Inside the conflict/NEXTA /screenshot

Rusija je primorana da poveća uvoz goriva iz Bjelorusije i Indije kako bi ublažila nestašice na domaćem tržištu, prenosi agencija "Rojters", pozivajući se na izvore upoznate sa situacijom.

Prema navodima agencije, problemi u snabdijevanju naftnim derivatima intenzivirani su nakon napada na više ruskih rafinerija, uključujući i postrojenja koja imaju značajnu ulogu u preradi nafte.

Gorivo se preusmjerava ka Moskvi

Kako prenosi "Rojters", Rusija je počela da preusmjerava zalihe goriva iz Sibira i sa Urala prema Moskvi, dok istovremeno povećava uvoz iz Bjelorusije i Indije kako bi zadovoljila rastuću potražnju.

Prema izvorima iz trgovine energentima, najveći pritisak na snabdijevanje zabilježen je u glavnom gradu i okolnim područjima.

Zamjenik ruskog premijera Aleksandar Novak izjavio je da se stanje na domaćem tržištu stabilizovalo, ali je priznao da se pojedini regioni i dalje suočavaju sa ozbiljnim nestašicama i poteškoćama u snabdijevanju gorivom.

❗️Russia has restored less than half of its oil refineries after Ukrainian strikes



Major refineries with a combined annual processing capacity of 45 million tonnes remain offline.



In June and July alone, drone attacks forced at least 10 Russian oil refineries to suspend…pic.twitter.com/OSZokIqMNC — NEXTA (@nexta_tv)July 21, 2026

Posljedice napada na energetsku infrastrukturu

Agencija navodi da je do poremećaja u snabdijevanju došlo nakon pojačanih ukrajinskih napada na rusku energetsku infrastrukturu, uključujući rafinerije nafte.

Prema pisanju "Rojtersa", Rusija sada nastoji da nadoknadi izgubljene količine kombinacijom unutrašnje preraspodjele goriva i povećanog uvoza iz partnerskih zemalja.

U tekstu se podsjeća i da se Rusija priprema za parlamentarne izbore zakazane za septembar, dok pojedini mediji navode da su među temama koje izazivaju nezadovoljstvo građana upravo snabdijevanje gorivom i ekonomske prilike.