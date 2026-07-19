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Žestoki ukrajinski napadi dronovima na Rusiju: Gore velika naftna skladišta, oglasio se Zelenski (Video)

Žestoki ukrajinski napadi dronovima na Rusiju: Gore velika naftna skladišta, oglasio se Zelenski (Video)

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
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Više naftnih skladišta gori na jugu Rusije nakon ukrajinskih napada dronovima. Zbog serije eksplozija u Stavropolju evakuisano je stanovništvo, a Zelenski je potvrdio precizne udare.

Ukrajinski dronovi zapalili naftna skladišta u Rusiji Izvor: Facebook/Володимир Зеленський

Ukrajinski napadi dronovima, usmjereni na rusku naftnu industriju, izazvali su nekoliko velikih požara na jugu zemlje, saopštile su danas ruske vlasti.

Lokalni mediji prenijeli su da su se u Stavropoljskom kraju zapalila tri skladišta nafte. Guverner Stavropolja Vladimir Vladimirov potvrdio je da je na industrijskim objektima izbilo više požara i eksplozija, i rekao da nema podataka o povrijeđenima.

Guverner nije imenovao pogođene objekte, ali je kazao da je djelimično proglašeno vanredno stanje. Evakuisane su zgrade, a stanovnici su premješteni na sigurno.

Zelenski objavio snimke požara

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski objavio je video-snimke na kojima su, kako je rekao, prikazana postrojenja koja gore. "Nastavićemo sa svojom reakcijom na ruske napade na potpuno opravdan i precizan način", rekao je, dodavši kako su ciljani i tankeri ruske tajne flote u Crnom moru.

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Rusija Ukrajina

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