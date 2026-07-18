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Veliki napad dronovima na Moskovsku oblast: Prijavljeni požari u skladištu nafte i distributivnom centru 1

Veliki napad dronovima na Moskovsku oblast: Prijavljeni požari u skladištu nafte i distributivnom centru

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
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Ukrajinska vojska je, prema navodima ruskih izvora, tokom noći izvela veliki napad dronovima na Moskovsku oblast.

Veliki napad dronovima kod Moskve, požari na više lokacija Izvor: X/igorsushko/Printscreen

Ukrajinska vojska je tokom noći 18. jula izvela veliki napad bespilotnim letelicama na Moskovsku oblast, pri čemu je, prema navodima ruskih Telegram kanala, pogođena infrastruktura istočno od ruske prestonice, izvještava Kijev independent.

Fotografije i video-snimci koje su na društvenim mrežama objavili lokalni stanovnici navodno prikazuju gust crni dim koji se uzdiže iz skladišta nafte u gradu Noginsku, oko 50 kilometara istočno od Kremlja.

Kasnije tokom jutra veliki požar izbio je i u distributivnom centru najveće ruske internet prodavnice Vajldberis, južno od Noginska, u gradu Elektrostalju. Razmjere štete za sada nisu poznate.

Vajldberis je najveći ruski internet trgovac (e-trgovina), svojevrsni ruski ekvivalent Amazona. Osnovala ju je 2004. godine preduzetnica Tatjana Kim (rođena Bakalčuk), a danas posluje u Rusiji i još nekoliko zemalja bivšeg Sovjetskog Saveza.

Kompanija prodaje odjeću, elektroniku, kućne potrepštine, kozmetiku i milione drugih proizvoda i ima veliku mrežu skladišta i distributivnih centara.

Usred napada na moskovski region, gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanjin potvrdio je da je prema Moskovskoj oblasti lansirano više od 370 ukrajinskih dronova, od kojih su 64 oborena pri prilasku glavnom gradu. Na video-snimcima se vidi kako su veliki stubovi dima bili vidljivi i iz samog grada Moskve.

Kijev independent nije mogao nezavisno da potvrdi ni izvještaje o napadu ni tvrdnje ruskih zvaničnika, dok se ukrajinska vojska za sada nije zvanično oglasila.

Napad na distributivni centar Vajldberisa bio je drugi napad tokom iste noći na objekte tog internetskog trgovca. Ranije je sličan napad pogodio njen distributivni centar u gradu Kotovsku u Tambovskoj oblasti.

Najnoviji napad na naftnu infrastrukturu u Moskovskoj oblasti dogodio se tačno mjesec dana nakon dosad najvećeg ukrajinskog napada dronovima na Moskvu, kada je 18. juna pogođena Moskovska rafinerija nafte.

Ukrajina je posljednjih mjeseci znatno pojačala kampanju dalekometnih udara na vojne, industrijske i energetske ciljeve unutar Rusije. Dronovi sve češće stižu do Moskve i drugih područja udaljenih stotinama kilometara od ukrajinske granice.

Kao odgovor na te napade Rusija je dodatno ojačala protivvazdušnu odbranu glavnog grada i na krovove civilnih zgrada u Moskvi postavila nove protivvazdušne sisteme Pancir-SMD-E.

Kijev smatra da su naftna postrojenja legitimni vojni ciljevi jer snabdevaju gorivom i finansiraju rusku ratnu mašineriju. Ukrajina pritom sve uspješnije sprovodi dubinske napade na rusku naftnu infrastrukturu, gađajući skladišta goriva, ometajući proizvodnju u velikim postrojenjima i u pojedinim slučajevima potpuno zaustavljajući njihov rad.

Agencija Rojters izvijestila je 24. juna da Moskovska rafinerija nafte, nakon velikih oštećenja u nedavnim ukrajinskim napadima dronovima, vjerovatno neće obnoviti proizvodnju tokom ove godine.

Zbog nestašica Rusija je već bila prinuđena da uvodi zabrane izvoza, povećava cijene i ograničava prodaju goriva, dok stanovnici brojnih ruskih regiona i dalje prijavljuju višesatna čekanja na benzinskim pumpama.

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Tagovi

Moskva napad Rusija Ukrajina

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Komentari 1

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Сф

Руси су се заиграли рата мислили су гурнути 1000 тенкова и жртвовати милион људи и освојити Украјину. Ови су врло сррпљиво радили док су руси грцали у дезорганизацији и сада се ближи реми у рату што је за Русе катастрофа

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