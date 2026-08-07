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Suša uzela danak: Na ušću Turjanice u Vrbas nema ni kapi vode (VIDEO)

Suša uzela danak: Na ušću Turjanice u Vrbas nema ni kapi vode (VIDEO)

Autor Dragana Božić Izvor RTRS
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Gradonačelnik Laktaša Miroslav Bojić objavio je na društvenoj mreži Fejsbuk da razmjere suše najbolje pokazuje pomor ribe na ušću Turjanice u Vrbas, gdje je, kako je naveo, rijeka potpuno presušila.

Na ušću Turjanice u Vrbas nema ni kapi vode Izvor: Screenshot/Miroslav Bojić

Turjanica je samo nekoliko mjeseci ranije zadavala probleme mještanima, kada se usljed obilnih padavina izlila i poplavila sela u svom slivu, objavio je RTRS.

Velika suša značajno smanjuje vodostaje rijeka, što dovodi do zagrijavanja vode, kao i velikog pada količine kiseonika, što na kraju uzrokuje pomor ribe.

(Mondo)

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Laktaši suša

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