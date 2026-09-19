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Dronovi paralisali aerodrom u Luksemburgu: Avio-saobraćaj obustavljen, 19 letova hitno preusmjereno

Dronovi paralisali aerodrom u Luksemburgu: Avio-saobraćaj obustavljen, 19 letova hitno preusmjereno

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
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Letovi na aerodromu u Luksemburgu privremeno su bili obustavljeni zbog uočavanja nepoznatih dronova, saopštila je Vlada.

Dronovi paralisali aerodrom u Luksemburgu Izvor: YouTube/World Wild Hearts

Incident se desio sinoć, a vazdušni prostor je zatvoren iz predostrožnosti. Ukupno 19 dolaznih letova preusmjereno je na druge aerodrome.

"Nakon dvije inspekcije koje su isključile bilo kakav neposredni rizik po bezbjednost avijacije, rad aerodroma nastavljen je oko 1.20 ujutru", navodi se u današnjem saopštenju Vlade.

Vlada je dodala da je sazvana međuresorna jedinica za procjenu situacije i da bi razmotrila odgovarajuće mjere nadzora.

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Luksemburg aerodrom

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