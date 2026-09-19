Hapšenja zbog droge u Banjaluci: Pretresi na više lokacija

U toku je velika akcija banjalučke policije u kojoj je uhapšeno više osoba zbog zloupotrebe droga, saznaje Srna.
U okviru akcije obavljaju se pretresi na više lokacija.
Akcija je usmjerena na suzbijanje zloupotrebe opojnih droga.
(Srna)
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U toku je velika akcija banjalučke policije u kojoj je uhapšeno više osoba zbog zloupotrebe droga, saznaje Srna.
U okviru akcije obavljaju se pretresi na više lokacija.
Akcija je usmjerena na suzbijanje zloupotrebe opojnih droga.
(Srna)
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