Novi kolaps elektroenergetske mreže na Kubi: Cijelo ostrvo ostalo u potpunom mraku

Nacionalna elektroenergetska mreža Kube ponovo je pretrpjela kolaps, ostavljajući cijelo ostrvo bez struje, saopštila je Kubanska elektroenergetska unija.

Izvor: Shutterstock

Bez struje ostalo oko devet miliona stanovnika Kube.

"Uzrok nestanka struje se utvrđuje, a aktivirani su protokoli za ponovno uspostavljanje snabdijevanja", dodali su iz Kubanske elektroenergetske unija.

Čak i kada nacionalna mreža funkcioniše, na Kubi često dolazi do planskih isključenja struje, zbog čega milioni ljudi ostaju bez napajanja tokom dužeg vremenskog perioda.

Ovaj najnoviji nestanak struje dodatno pogoršava energetsku krizu koja je u više navrata ometala snabdijevanje električnom energijom širom zemlje.

Zastarjeli sistem za proizvodnju električne energije na ostrvu opterećen je nestašicom goriva i dotrajalom infrastrukturom, navodi portal "Baha".

Vlada je za pogoršanje energetske krize okrivila američki embargo na naftu.