Rudari najavili masovne proteste: Sindikat zakazao okupljanja u Zenici i Sarajevu zbog neisplaćenih plata

Radnici iz svih rudnika uglja u sastavu koncerna federalne "Elektroprivrede" najavili su masovne proteste u Zenici i Sarajevu u ponedjeljak i utorak, 21. i 22. septembra, na kojima će zahtijevati isplatu plata, saopšteno je iz Samostalnog sindikata radnika rudnika u FBiH

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Ovu odluku je na današnjoj sjednici u Tuzli donio Upravni odbor ovog sindikata.

Protesti u Zenici počeće u ponedjeljak u 10.00 časova, a u Sarajevu u utorak u 12.00 časova.

U četiri od sedam rudnika mrkog uglja iz koncerna federalne "Elektroprivrede" danas je obustavljen rad zbog kašnjenja plata ili nemogućnosti ovjere zdravstvenih knjižica.