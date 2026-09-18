EU razmatra dodatni porez za kompanije koje su profitirale od rasta cijena nafte i gasa

Ministri finansija EU u Dablinu razgovaraće o mogućem porezu na ekstra profit energetskih kompanija zbog rasta cijena nafte i gasa.

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Ministri finansija EU razgovaraće danas na sastanku u Dablinu o eventualnom uvođenju poreza na dodatnu dobit energetskim kompanijama koje su ostvarile profit od rasta cijene nafte i gasa poslije zatvaranja Ormuskog moreuza.

Po dolasku na sastanak sa svojim kolegama iz EU, njemački ministar finansija Lars Klingbejl zatražio je od Evropske komisije da predloži načine za oporezivanje, kako je rekao, prevelikog profita naftnih kompanija.

"Evropska komisija je veoma uzdržana po ovom pitanju, mada nekoliko članica već duže vrijeme traži iznošenje modeliteta. To se mora desiti najkasnije do narednog sastanka ministara finansija EU u oktobru, a danas ćemo iznijeti jasan pritisak", naglasio je Klingbejl.

Prema njegovim riječima, ljudi u članicama EU vide kako kompanije koriste situaciju, previše naplaćuju gorivo i u značajnoj mjeri uvećavaju svoj profit i zato su jasna očekivanja od Evropske komisije, da odmah iznese prijedloge.

Međutim, evropski komesar za ekonomiju Valdis Dombrovskis ističe da Evropska komisija za sada ne planira da predlaže porezni mehanizam za EU, navodeći da su članice zadužene za svoje poreze i da, shodno tome, i postupaju.

Diskusija oko dodatnih poreza pokrenuta je krajem avgusta kada su ministri finansija NJemačke, Španije, Portugalije, Italije, Poljske i Austrije upozorili da se potrošači suočavaju sa najvećim šokovima u isporuci nafte u proteklih nekoliko decenija što izaziva dodatno negodovanje glasača zbog rasta troškova života.

Parlamentarni izbori naredne godine održavaju se u Francuskoj, Italiji, Španiji, Poljskoj, Grčkoj, Finskoj, Slovačkoj i Estoniji.

Cijene nafte prešle su stotinu dolara po barelu ili za 50 odsto više nego prije početka sukoba na Bliskom istoku.