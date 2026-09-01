Nevjerovatne brojke iz Kolumbije: Kokain postao najvrjedniji izvozni „proizvod“ Kolumbije, prestigao i naftu

Ilegalno tržište u Kolumbiji dostiglo je razmjere koje mijenjaju ekonomsku sliku zemlje. Trgovina kokainom sada čini oko 4,4 odsto BDP-a.

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Nevjerovatni podaci iz studije Univerziteta EAFIT pokazuju razmjere narko-biznisa: ilegalni izvoz kokaina u 2024. godini dostigao je 16,5 milijardi dolara i premašio prihod od izvoza sirove nafte.

Kolumbija, poznata kao najveći svjetski proizvođač kokaina, suočava se sa eksplozijom ilegalne ekonomije koja je dostigla razmjere koje više nije moguće ignorisati.

Prema studiji Univerziteta EAFIT iz Medeljina, ilegalni izvoz kokaina prošle godine vrijedio je oko 16,5 milijardi dolara. Istovremeno, izvoz nafte donio je približno 15 milijardi dolara.

Crni izvoz

Kokain je tako prvi put premašio vrijednost jednog od ključnih legalnih stubova kolumbijske ekonomije. Podaci dodatno otkrivaju koliko se brzo širi ilegalno tržište.

Ugalj je ostvario 7,1 milijardu dolara izvoza, legalno zlato 4,1 milijardu, dok je ilegalno rudarstvo zlata donijelo oko 3,6 milijardi dolara.

Još alarmantniji je podatak o udjelu narko-biznisa u ekonomiji zemlje. Trgovina kokainom sada predstavlja oko 4,4 odsto BDP-a Kolumbije.

Prije nešto više od deset godina, ilegalna ekonomija kokaina činila je svega oko 0,8 odsto BDP-a. Istovremeno je proizvodnja eksplodirala. Sa manje od 300 tona u 2013. godini, Kolumbija je 2024. proizvela gotovo 3.000 tona kokaina.

Ilegalni milijarderi

Ogromna zarada nastaje duž cijelog lanca - od uzgoja koke do međunarodne prodaje. Vrijednost sirovog lista koke u ruralnim područjima iznosi oko 468 dolara po kilogramu, dok nakon prerade u kokain hidrohlorid vrijednost raste na oko 1.400 dolara.

Ali najveći novac nastaje tek kada droga napusti Kolumbiju. Prosječna izvozna cijena koju ostvaruju kolumbijske kriminalne grupe iznosi gotovo 5.920 dolara po kilogramu.

Na evropskom tržištu isti kilogram može dostići veleprodajnu cijenu veću od 78.000 dolara. Razlika u cijeni pokazuje kolike profite kriminalne organizacije ostvaruju na međunarodnom tržištu.

Ozbiljna integracija

Studija EAFIT-a upozorava da se kolumbijska ilegalna ekonomija sve dublje integriše u globalne lance krijumčarenja i distribucije.

Brojke tako otkrivaju mračnu činjenicu: dok legalni sektori pokušavaju da održe izvoz i ekonomsku stabilnost, trgovina kokainom raste tolikom brzinom da je postala najveći pojedinačni izvozni biznis zemlje.