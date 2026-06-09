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Najveća zapljena u istoriji Čilea: Droga vrijedna 8,3 milijarde dolara skrivena u drvetu

Najveća zapljena u istoriji Čilea: Droga vrijedna 8,3 milijarde dolara skrivena u drvetu

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
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Čileanske vlasti zaplijenile su više od 100 tona droge sakrivene u pošiljkama drvne građe, što je najveća pljenidba u istoriji Čilea.

Više od 100 tona droge zaplijenjeno u Čileu Izvor: Shutterstock

U lukama Arika, San Antonio i Valparaiso zaplijenjeno je 1.080 tona drveta impregniranog sa oko 100 tona droge, saopšteno je iz Čileanske uprave carina.

Drvna građa trebalo je da bude isporučena u Evropu, javlja AFP.

Čileanski ministar bezbjednosti Martin Arau rekao je da pljenidba pokazuje obim i sofisticiranost organizovanog kriminala sa kojim se Čile suočava.

Zajednički napor čileanskog tužilaštva, mornaričke policije i carine dolazi nakon šestomjesečne istrage u kojoj je identifikovano 45 kontejnera koji sadrže kontaminirano drvo.

Drvo je uglavnom bilo pomiješano sa kokainom i ketaminom.

"Da je teret stigao do predviđenih odredišta, droga bi morala biti izvučena korišćenjem naprednih hemijskih procesa u specijalizovanim laboratorijama", navodi se u saopštenju Carinske uprave.

Procijenjeno je da ova količina droge na evropskom tržištu ima maloprodajnu vrijednost od 8,3 milijarde dolara, prenosi Dojče vele. 

(Srna)

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Čile kokain zapljena

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