Zenica se oprostila od stradalih planinara: Održana komemoracija u Bosanskom narodnom pozorištu

Zenica se danas oprostila od pet svojih sugrađana koji su izgubili život tokom uspona na Elbrus u Rusiji.

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U Bosanskom narodnom pozorištu održana je komemoracija za Almu Okanović, Denisa Okanovića, dr Melihu Čaušević, Nermina Talama i Almira Krivdića, čija je smrt potresla cijelu Bosnu i Hercegovinu.

Porodice, prijatelji, kolege, planinari i brojni građani okupili su se kako bi odali posljednju počast članovima sedmočlane ekspedicije iz Zenice, koja je 25. jula doživjela tragediju na najvišem vrhu Evrope, piše Klix. Dvojica članova ekspedicije, Haris Adilović i Kemal Vidimlić, uspjeli su preživjeti.

Stradali planinari bili su članovi Gorske službe spašavanja Zenica i Planinarskog društva "Vedro", a među kolegama i prijateljima bili su poznati po humanosti, profesionalnosti i ljubavi prema planinama.

Komemoracija je protekla u znaku sjećanja na njihove živote, planinarske uspjehe i trag koji su ostavili među ljudima koji su ih poznavali.

Posebno emotivno obraćanje imala je Dženana Krivdić, kćerka preminulog Almira Krivdića.

"Težak je današnji dan. Kako se oprostiti od čovjeka koji je uvijek tu bio za druge. Bio je oslonac, nikad namrgođen, uvijek je imao osmijeh i šalu da oraspoloži trenutak. Nećemo ga pamtiti po tragediji već po njegovom životu. Pamtimo ga kao najboljeg", poručila je Dženana.

Ona je zahvalila svima koji su učestvovali u organizaciji povratka tijela stradalih planinara u Bosnu i Hercegovinu, kao i Harisu Adiloviću i Kemalu Vidimliću koji su preživjeli tragediju.

Prisutnima se obratio i gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović, ističući da je cijeli grad pogođen gubitkom pet sugrađana.

"Kada grad izgubi pet ljudi, to je naša zajednička bol koja pripada svima. Njihov odlazak duboko je pogodio Zenicu, sve one koji su ih poznavali, ali i one koji ih nisu lično poznavali, a osjetili su težinu ove tragedije", rekao je Kasumović.

Saučešće porodicama uputio je i premijer Federacije BiH Nermin Nikšić.

"Danas ne želimo govoriti o tragediji, već o ljudima, njihovoj ljubavi prema planinama, prijateljstvu i povjerenju koje ih je povezivalo. Upravo takvi ljudi su bili oni kojima danas odajemo počast", kazao je Nikšić.

Tokom komemoracije pročitano je i pismo koje su napisali preživjeli članovi ekspedicije Haris Adilović i Kemal Vidimlić, oprostivši se od prijatelja sa kojima su dijelili ljubav prema planinama.

Elbrus, visok 5.642 metra, bio je odredište ekspedicije iskusnih planinara iz Zenice. Tokom uspona na visini od oko 5.100 metara vremenski uslovi naglo su se pogoršali, a snažan vjetar i ekstremni uslovi otežali su kretanje i spasavanje.

Tijela stradalih planinara dopremljena su u Bosnu i Hercegovinu gotovo mjesec dana nakon nesreće, čime je porodicama omogućeno da ih dostojanstveno isprate na posljednji počinak.

Grad Zenica proglasio je 18. avgust Danom žalosti. Zastave Bosne i Hercegovine i Grada Zenice spuštene su na pola koplja, dok je cijeli grad obilježio dan sjećanja na petoro sugrađana.