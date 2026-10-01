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Putin: Rusija spremna za pregovore o Ukrajini, ali pod prihvatljivim uslovima

Putin: Rusija spremna za pregovore o Ukrajini, ali pod prihvatljivim uslovima

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
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Vladimir Putin rekao je da je Rusija spremna da započne i što prije završi pregovore o rješenju u Ukrajini, ali pod uslovima prihvatljivim za Rusiju.

Putin: Rusija spremna za pregovore o Ukrajini, ali pod prihvatljivim uslovima Izvor: Mikhail Metzel / Zuma Press / Profimedia

Rusija je spremna da započne pregovore o rješenju u Ukrajini i da ih završi što je prije moguće, ali pod uslovima koji su prihvatljivi za ruski narod, izjavio je predsjednik Ruske Federacije Vladimir Putin.

Putin je rekao na Međunarodnom diskusionom klubu "Valdaj" da bi bilo poželjno prekinuti borbe i postići sporazume o humanitarnim pitanjima ukoliko Kijev pristane na uslove prihvatljive za Rusiju.

"Rusija ne vidi želju Ukrajine za pregovorima", istakao je Putin i dodao da je Ukrajina obustavila pregovarački proces, a ne Rusija.

On je naveo da su rukovodioci u posljednjim godinama sovjetske ere bili "naivni i nepažljivi" i da su "slijepo vjerovali zapadnim partnerima i u mogućnost džentlemnskih dogovora".

"Gledajući unazad, postaje jasno koliko je povjerenje u Zapad bilo destruktivno ne samo za sudbinu Sovjetskog Saveza, već i za obezbjeđivanje dugoročne globalne stabilnosti", ukazao je Putin.

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Tagovi

Rusija Vladimir Putin

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