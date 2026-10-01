Revolucija na aerodromima, Evropa mijenja pravilo staro 20 godina: Tiče se ručnog prtljaga

Poslije više od dvije decenije čekanja, Evropska unija sprema veliku reformu u avio-saobraćaju koja bi mogla da stavi tačku na skupe doplate niskobudžetnih avio-kompanija.

Izvor: Umer Sayyam/SvitlanaRo/Shutterstock/MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Putnici u Evropskoj uniji uskoro bi mogli da imaju pravo na više ručnog prtljaga bez dodatne naknade, u okviru velike reforme prava putnika u avio-saobraćaju.

Evropski parlament i države članice EU postigli su u junu privremeni dogovor o novim pravilima za putnike u avio-saobraćaju, što predstavlja prvu veliku izmjenu propisa još od 2004. godine, piše Euronews.

Prema novim pravilima, putnici koji kupe standardnu avionsku kartu imali bi pravo da bez dodatne naknade unesu dva komada ručnog prtljaga.

To bi uključivalo jedan manji lični predmet, poput ručne torbe ili ranca, koji mora da stane ispod sjedišta ispred putnika. Pored toga, bilo bi dozvoljeno unošenje još jednog većeg komada ručnog prtljaga, težine do sedam kilograma i ukupnog zbira dimenzija do 100 centimetara.

Očekuje se da bi izmjene mogle da stupe na snagu najranije krajem 2027. godine, a oktobar 2027. trenutno se pominje kao najraniji mogući datum početka primjene. Međutim, pravila prethodno moraju da prođu preostale faze zakonodavnog postupka EU.

Evropski parlament navodi da nove odredbe putnicima daju pravo da lični predmet unesu u avion „bez dodatne naknade“, čime bi mogle da budu ukinute neke od doplata koje avio-kompanije trenutno naplaćuju za kabinski prtljag.

Parlament je takođe odlučio da će avio-kompanije i dalje moći da nude jeftinije karte putnicima koji odluče da putuju bez ručnog prtljaga, mada još nije jasno kako će tačno ovaj sistem određivanja cijena izgledati kada nova pravila počnu da se primjenjuju.

Promjene su dio šire reforme prava putnika u avio-saobraćaju u EU, koja obuhvata i pitanja kašnjenja i otkazivanja letova, kao i prava na novčanu nadoknadu.