U Trebinju oslikan mural u znak zahvalnosti Bobanu Kusturiću: Čovjek koji nikad nije odbio poziv za pomoć

Na zgradi Bolnice Trebinje oslikan je mural u znak zahvalnosti Bobanu Kusturiću, dugogodišnjem pilotu i direktoru Uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Republike Srpske za sve što je učinio za pacijente iz ovog grada i Hercegovine, čovjeku koji nikada nije odbio poziv za pomoć

Izvor: Srna, Милена Копривица

Direktor Bolnice Trebinje Nedjeljko Lambeta izrazio je nadu da će kroz ovaj mural živjeti lik i djelo Bobana Kusturića.

"Uradili smo mural kao znak zahvalnosti za sve što je uradio za narod Hercegovine i Trebinja. Ostaće zapamćeno da je taj čovjek uvijek bio na prvo zvono tu, bilo da je sedam ujutro ili ponoć", istakao je Lambeta.

On je podsjetio da je Kusturić učestvovao u brojnim helikopterskim transportima pacijenata iz Trebinja prema Banjaluci, Beogradu i Podgorici.

"Većinom su to bili pozivi iz intenzivne njege, nakon saobraćajnih nezgoda ili kada je bila riječ o trudnicama. Taj čovjek nikad nije rekao da ne može. I u nekim situacijama, kada možda uslovi nisu bili idealni i kada bi bilo lakše reći da vremenski uslovi ne dozvoljavaju, on bi rekao: `Čekam onaj momenat kad dobijem zeleno svjetlo` i krenuo", naglasio je Lambeta.

On je rekao da je ideja za mural potekla od Uprave bolnice prije nekoliko mjeseci, a da je kao mjesto izabran zid uz Odjeljenje intenzivne njege, kojim prolaze brojni pacijenti nakon liječenja.

Lambeta je naveo da su u izradi murala učestvovali Trebinjac Nemanja Dutina sa kolegama, zaposleni u bolnici koji imaju dara za grafički dizajn, dok su sugestije o sadržaju dali i Kusturićevi prijatelji i ljudi koji su ga poznavali.

Lambeta je rekao da će Kusturića pamtiti kao vedrog, nasmijanog čovjeka koji je i u najtežim trenucima znao da ga oraspoloži.

ТРЕБИЊЕ, 1. ОКТОБРА /СРНА/ - На згради Болнице Tребиње осликан је мурал у знак захвалности Бобану Кустурићу, дугогодишњем пилоту и директору Управе за ваздухопловство МУП-а Републике Српске за све што је учинио за пацијенте из овог града и Херцеговине, човјеку који никада није одбио позив за помоћ нити рекао да не може.

Izvor: Srna, Милена Копривица

Prisjetio se slučaja žene sa rizičnom trudnoćom i porođajem koju nije bilo moguće adekvatno zbrinuti u Trebinju i jedino rješenje bilo je da bude prevezena na Univezitetski klinički centar Republike Srpske u Banjaluci, a Kusturić je tada odmah reagovao.

On je ukazao i na slučaj djeteta koje je helikopterom prvo prevoženo prema Podgorici, ali je zbog krvarenja utvrđeno da tamo nije moguće pružiti potrebnu pomoć, a Kusturić je sačekao i produžio za Beograd.

"U oba slučaja ishodi su, hvala Bogu, bili pozitivni. Ti ljudi danas trče, raduju se, šetaju, smiju se, sve zahvaljujući Bobanu Kusturiću i njegovom Helikopterskom servisu", istakao je Lambeta.

On je zahvalio i ljudima koji danas rade u Upravi za vazduhoplovstvo Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.

"Kad god je bio poziv trebinjske Bolnice, zvao direktor, ljekar ili medicinsko osoblje, nikada nisu uskratili pomoć. Uvijek nam stoje na raspolaganju. Veliko hvala za sve što čine za Trebinje, Hercegovinu i cijelu Republiku Srpsku", rekao je Lambeta.

(Mondo)