Dodik o smrti Biljane Plavšić: Zadužila je Srpsku, pripadaju joj sve počasti

Nekadašnji predsjednik Republike Srpske Biljana Plavšić zadužila je Republiku Srpsku jer je u teškim vremenima, sa ostalim rukovodstvom, stala u odbranu tadašnje Srpske i srpskog naroda u BiH, poručio je predsjednik Milorad Dodik.

Izvor: Borislav Zdrnja/Srna

"Borila se za što bolji položaj Republike Srpske. Nažalost, potpuno neopravdano je odgovarala u Haškom tribunalu, ali to je bio trend da odgovara bilo ko da je bio na poziciji u Republici Srpskoj, bez da je počinio ijedno krivično djelo", rekao je Dodik novinarima na Kozari.

On je naglasio da Plavšićevoj, kao bivšem predsjedniku Srpske, pripadaju sve počasti Republike Srpske.

"Bila je moj blizak saradnik. Doživjela je duboku starost i svjedočila da je Republika Srpska stabilna", istakao je Dodik.

С тугом сам примио вијест о смрти Биљане Плавшић. Њено име остаје уписано у историју Републике Српске - као име жене која је припадала генерацији која је у најтежим временима градила прве институције, прве темеље и прву свијест о томе да српски народ мора имати сопствени…pic.twitter.com/ZAlYqY9Tdd — Милорад Додик (@MiloradDodik)October 1, 2026

On je dodao da je Biljana Plavšić svoj život posvetila Republici Srpskoj i da je bila zadovoljna onim što čini republičko rukovodstvo.

Dodik je izrazio saučešće porodici Biljane Plavšić koja je preminula jutros u Beogradu u 96. godini.

(Srna)