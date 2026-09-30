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Mjere zbog skupog goriva: Karte za javni i prigradski prevoz u Slovačkoj jeftinije 50 odsto

Mjere zbog skupog goriva: Karte za javni i prigradski prevoz u Slovačkoj jeftinije 50 odsto

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
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Cijene karata u prigradskim autobusima i javnom prevozu u regionalnim prijestonicama Slovačke biće smanjene za 50 odsto tokom 30 dana od 12. oktobra, izjavio je slovački ministar saobraćaja Jozef Raz.

Slovačka prepolovila cijene karata u javnom prevozu kako bi ublažila udar cijena goriva Izvor: Robert Poorten / imago stock&people / Profimedia

Slovačka agencija TASR prenosi da će regionalni glavni gradovi i samoupravne oblasti dobiti državne subvencije u ukupnom iznosu od 12,85 miliona evra da bi prepolovili cijene karata.

Glavni grad Bratislava dobiće najviše novca - 3,5 miliona evra, a slijede Košice sa 853.000 evra.

Cilj snižavanja cijena karata je ublažavanje uticaja visokih cijena goriva na putnike.

Prošle sedmice, Vlada je odobrila posebno smanjenje cijena voznih karata druge klase za 50 odsto tokom 30 dana, počevši od 1. oktobra.

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Tagovi

javni prevoz Slovačka gorivo cijene

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